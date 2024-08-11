Українські військові увійшли ще до одного району Курщини РФ

Українські військові у ніч на неділю, 11 серпня, увійшли до Бєловського району Курської областіі таким чином розширили свою присутність на території Росії. Про це повідомив голова району Микола Волобуєв. "Захід диверсійно-розвідувальних груп на нашу територію створив багато метушні та паніки. Зараз ситуація стабільна, але дуже напружена", - каже Волобуєв у відеозверненні до місцевих жителів.

Волобуєв також заявив, що владі зараз "незрозумілі деякі моменти на прикордонних територіях". Він закликав зберігати спокій, а жителів, які виїхали з Бєловського району, "залишатися в тих місцях, куди вони прибули".

Входження українських військ на територію Бєловського району підтвердив в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов. За його словами, російським військовим вдалося "стабілізувати ситуацію". У Бєловському районі "немає жодних бойових зіткнень", а військові та прикордонники захищають кордон РФ, стверджує Смірнов.

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Нагадаємо, до 11 серпня бої точилися на території двох районів Курської області - Коренівського та Суджанського. Бєловський район знаходиться на південний схід від Суджанського і межує з Бєлгородською областю.

За повідомленнями влади РФ і ЗМІ, з 6 серпня 2024 року українські війська проводять операцію на території Курської області Росії. За оцінками аналітиків, вони просунулись вглиб території РФ на 30-35 км. Офіційно українська влада не коментує бойові дії на Курщині.

Повномасштабна війна Росії проти України

Воєнні дії на українській території РФ розпочала у 2014 році, повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого 2022 року. Росія постійно завдає удари по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні, руйнується цивільна інфраструктура. Під частковою окупацією РФ перебувають п'ять українських областей, повністю окупованим є півострів Крим.

За останніми верифікованими даними ООН, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули понад 11,1 тисячі цивільних, майже 22 тисячі отримали поранення. Реальні цифри, за оцінкою міжнародної організації, є набагато вищими. Офіційно зареєстровані 4,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб в країні. Кількість біженців з України сягає 6,3 мільйона в усьому світі.