Європейська преса: ЗСУ в Курську принизили російську армію

Британська Telegraph нагадує, що після тривалого часу протистояння російській агресії українська армія перейшла тепер до несподіваного наступу, який став приниженням для російської армії. Операція Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області, пише видання, переслідує три основні цілі: відволікання російських ресурсів на Донбасі, сіяння розбрату в Росії, а також покращення потенційних переговірних позицій Києва. Головне питання, на якому акцентує британське видання, - що буде далі. "Хоча незрозуміло, чи зможе Україна утримувати села в Курській області, наступ показав, що прорватися на російську територію легше, ніж знищити російські укріппозиції на сході України. Незважаючи на свій початковий імпульс, просування України на Курщині, ймовірно, буде недовгим.

Тиск Заходу та внутрішній, ймовірно, змусять Київ змінити курс. США, очевидно, збентежені діями Києва, а європейські ціни на газ зросли до максимумів 2024 року через захоплення Україною газового експортного хабу в Суджі. Внутрішня критика щодо відволікання дорогоцінних людських ресурсів з основних ліній фронту та цивільних втрат може переконати Київ дати задній хід. Загроза посилення російських ударів по суміжних з Курськом Сумах змусила евакуюватися 6 тисяч осіб.

Хай там як, але наступ на Курськ показує, що Росія не винесла уроків із блискавичного захоплення Ростова-на-Дону "Групою Вагнера" (ПВК "Вагнер". - Ред.) під час заколоту в червні 2023 року. Окрім передбачуваних погроз знищення України та застосування тактичної ядерної зброї, Росія на наступ на Курськ не відреагувала суттєво. Оскільки літаки F-16 також прибувають на передову, у Путіна є багато причин для занепокоєння", - аналізує Telegraph.

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Центром тяжіння надалі залишається Донбас

Український наступ на територію Росії видовищний, але стратегічно веде у глухий кут - такий аналіз на своїх сторінках вміщує швейцарська Neue Zürcher Zeitung. Хоча Київ на Курщині заскочив путінські війська зненацька, у довгостроковій перспективі центром тяжіння залишається звільнення Донбасу, пише газета з Цюриха і пояснює: "Прикордонний регіон Курщини стратегічного значення для українців не має. Також не йдеться про те, щоб окопатися там на тривалий час. У Києві можуть недооцінювати міжнародний погляд (на події. - Ред.).

Кадри з американськими БМП Bradley та німецькими БМП Marder, які вкочуються на російську територію, у Вашингтоні чи Берліні не зривають оплесків. Чим завершиться наступ поки що неясно. Якщо українці не проґавлять слушний момент для відступу, то можуть здобути тактичну перемогу за очками. Але війну таким чином не можна виграти - зі стратегічної точки зору, Курський раптовий маневр є глухим кутом", - критикує NZZ.

У схожому ключі тему коментує й німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung. Хоча український наступ викрив розгардіяш в лавах російської армії, на критичну ситуацію на Донбасі він не впливає, пише газета. "У той час як ЗСУ своїм просуванням у Курській області на заході Росії виставляють російську армію у поганому світлі, вони все ще мають великі проблеми на сході своєї країни. На Донбасі у кількох місцях загарбники наступають повільно, але впевнено. Те, що відбувається в Курській області, не змусить російську армію відмовитися від переваги на великому театрі війни. Щонайпізніше, коли росіяни досягнуть ще одного важливого успіху на фронті важкої боротьби на сході, увага знову буде повернута туди (…).

Принаймні одне наступ зробив очевидним: навіть після того, як відкриті конфлікти в російській армії, найдраматичнішим проявом яких став заколот Пригожина у 2023 році, були пригальмовані, тертя там існують надалі. Російські ентузіасти війни тепер запитують, хто відповідальний за те, що українцям вдалося здійснити цей раптовий напад. І знову, як і після попередніх українських успіхів, вони скаржаться на корупцію та некомпетентність міноборони у Москві", - пише FAZ.

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Ризики й ресурси

Італійська La Repubblica у своєму коментарі оцінює українську операцію на Курщині як високо ризиковану і пояснює: "Наступ завжди передбачає більші втрати, ніж оборона, а людські ресурси Києва наразі зведені до мінімуму. Крім того, тамтешня місцевість пропонує не так багато укриття від росіян, відповідь яких буде надзвичайно жорсткою. Тривала операція може дорого коштувати українцям. Але, можливо, урядові президента Володимира Зеленського важливо виграти час і показати, що вони можуть перемагати - принаймні до виборів у США", - прогнозує La Repubblica.

Ризики для України у своєму коментарі оцінює і регіональне німецьке видання Ludwigsburger Kreiszeitung. "Очевидно, що Путін не залишить цю ганьбу без відповіді, а його ланцюговий пес Дмитро Медведєв вже погрожує масованими ударами по столиці Києву. Ймовірно, що багато українських солдатів не повернуться додому, адже зараз Росія зробить усе, щоби мінімізувати та відбити заподіяні збитки, у тому числі й політичні. Але ця унікальна смілива витівка, яка ще довго захоплюватиме військових істориків, має справити враження на російських військових. Адже вона доводить: Україна ще далеко не досягла кінця своїх можливостей", - констатує Ludwigsburger Kreiszeitung.

Газета німецьких ділових кіл Handelsblatt звертає увагу на грандіозний психологічний ефект, досягнутий українським наступом на Курщині. "Ворожі танки на власній території, загиблі цивільні та руйнування в прикордонній зоні, оголошення надзвичайного стану в Курській області - все це ускладнює Путіну називати війну в Україні обмеженою "Спеціальною воєнною операцією". Попри всеосяжну цензуру, можна сподіватися, що тепер критичні питання в Росії лунатимуть голосніше. Якою несподіванкою це стало для Путіна показує те, як російський президент засудив цей крок, назвавши його "масштабною провокацією". Цю заяву агресора, яка перевертає ролі "кривдник-жертва", з точки зору цинізму, важко перевершити. Але ось вислів, який приписують грецькому поету Есхілу: "Перша жертва війни - це правда", - резюмує Handelsblatt.