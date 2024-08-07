Бої в Курській області. Що говорять в Росії?

Українські війська зайняли кілька сіл у Курській області РФ і продовжують утримувати території, заявляють так звані російські "воєнкори". Як реагує Кремль та що говорять про ці події незалежні російські експерти?

У Суджанському і Кореневському районах Курської області останні два дні тривають бої - за даними російського міноборони і військових експертів, на територію РФ зайшли підрозділи української армії. До них у полон потрапили щонайменше два російських строковики, а російська армія втратила щонайменше гелікоптер Ка-52 - його збив FPV-дрон. Влада РФ заявляє, що "зупинила просування противника" і "контролює ситуацію", проте з'являються свідчення боїв уже в місті Суджа з 5-тисячним населенням. Українська сторона повідомлення про прорив через кордон офіційно не коментувала.

Що заявляє влада РФ про ситуацію в Курській області

Не встигли члени Ради безпеки РФ обговорити "актуальні події" - нарада Путіна по відеозв'язку відбулася 2 серпня - як їм довелося збиратися знову. "Почати доведеться з подій у Курській області", - сказав президент РФ Володимир Путін, спілкуючись уже в режимі офлайн із представниками силових відомств.

Просування українських військ чисельністю до 1 тисячі осіб углиб Курської області зупинено, запевнив у своїй доповіді начальник генштабу РФ Валерій Герасимов. За його словами, "втрати противника" - 315 осіб, знищено 54 одиниці броньованої техніки, зокрема сім танків.

Напередодні міноборони РФ заявило, що атаку відбили, а "залишки диверсійної групи відступили на територію України". Пізніше це повідомлення в соцмережах міністерства відредагували, воно зникло також із новин деяких російських державних інформагентств.

Начальник генштабу РФ Валерій Герасимов Фото: Mikhail Kuravlev/AP/picture alliance

Успіх ЗСУ - провал розвідки РФ

На закритій частині наради Радбезу РФ, цілком можливо, йшла розмова про провал у роботі російської розвідки, яка не відстежила пересування великих підрозділів ЗСУ біля кордону, припускає незалежний російський військовий експерт Юрій Федоров: "За чисельністю - це приблизно дві бригади, кожна з яких близько 4 тисяч осіб. Безсумнівно, це успіх української сторони".

За його словами, цих військ може бути достатньо, щоб створити плацдарм на території РФ, де відсутні серйозні оборонні укріплення і достатня кількість військ РФ для оборони. "У Курську перебувають 10-12 тисяч російських військових. Вони розрізнені й менш боєздатні, ніж ті сили, які безпосередньо беруть участь у війні", - говорить він. Експерт припускає, що основна мета ЗСУ - відволікання армії РФ від основної лінії фронту.

При цьому Федоров зазначає, що й українські сили можуть відчувати значні проблеми: "Зеленський говорив, що в ЗСУ неукомплектованими залишалися майже 14 бригад - для того, щоб кинути їх у бій, немає достатньої кількості озброєння".

Захоплено 10 російських сіл і 15 км території

З цією точкою зору згоден незалежний російський військовий експерт Ян Матвєєв, який зазначає, що на території РФ можуть перебувати кілька сотень українських військових, інша частина поки що перебуває в резерві на території України. На його думку, якщо командування ЗСУ побачить успіхи в наступі, то силам, що атакують, можуть перекинути резерви.

Станом на 7 серпня, ЗСУ вдалося захопити 10 сіл і приблизно 15 км території РФ, перераховує Матвєєв. Щоправда, уточнює він, ця інформація ґрунтується на повідомленнях прокремлівських "воєнкорів": "Загалом, ми спостерігаємо серйозну інформаційну блокаду: даних майже немає як з українського, так і російського боку".

З психологічної точки зору, розмірковує Матвєєв, захоплена територія - вагомий аргумент української сторони на тлі обговорення можливого перемир'я. Але з військової точки зору - з'являється багато запитань, додає він: "Чи не витратять ЗСУ більше сил на відволікання, ніж витратить російська армія своїх підрозділів. На Донецькому фронті, наприклад, є серйозні проблеми в української армії".

Триває евакуація з прикордонних населених пунктів

Уряд Курської області в соцмережах стверджує, що обстановка в області "контрольована", триває евакуація місцевих мешканців із прикордонних територій. Утім, з'являються підтвердження, що деякі жителі самі намагаються вибратися із зони бойових дій або сховатися в населених пунктах. Про це у відео, яке активно поширюється в російських соцмережах, говорить священик Євген Шестопалов. За його словами, частина місцевих жителів ховається у Свято-Троїцькому храмі в Суджі, зокрема діти: "Вся Суджа палахкотить. Кожні 10-15 секунд приліт. Транспорт не ходить ніякий, тому ми збираємо людей у храмі".

Тим часом з'явилася інформація на сайті Кремля, що для переселення 2,5 тисячі сімей із прикордонних територій потрібно 11 млрд рублів - приблизно по 4,4 млн рублів на сім'ю. Поки федеральний бюджет виділив перший транш у 1,8 млрд рублів, уточнив віцепрем'єр Росії Денис Мантуров. Водночас у соцмережах у "патріотичних" групах почали оголошувати збори на закупівлю питної води та медикаментів для військових у Курській області, у самому Курську організовано збір крові, куди зранку вишикувалася довга черга.

Зруйновані внаслідок бойових дій будинки в Суджі, Курська область РФ Фото: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov/Telegram/REUTERS

Як у російських соцмережах реагують на бої в Курській області

На офіційній сторінці уряду Курської області у ВК у коментарях з'являються повідомлення від користувачів соцмережі, які цікавляться, як евакуювати близьких із прикордонної території та чому в бойових діях беруть участь російські строковики. "Що з дітьми, яких взяли в полон? Вони просто проходили військову службу. Хлопчикам по 21, 22 роки. Хто їх визволить із полону?", - запитує одна з користувачок соцмережі.

В інших соцмережах нагадують, що напередодні боїв у Курську бачили транспорт із розпізнавальними знаками спецпризначенців "Ахмат". Вони посилаються на те, що досі немає підтвердження, що цей підрозділ бере участь у боях. "Тиждень тому "Ахмат" у Суджі виконував лезгинку, стріляючи в повітря. Де зараз ці люди, особисто мені не відомо", - написав автор прокремлівського Telegram-каналу "Военкор Котенок".

Йому відповів командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов, який у своєму Telegram-каналі назвав ситуацію "некритичною". "Ви й самі розумієте, що 11 танків і 20 машин для перевезення піхоти (з боку ЗСУ. - Ред.) нічого не вирішать", - запевнив він, уточнивши, що чеченський спецназ не в змозі захистити 400 км кордону між Росією та Україною. Тим часом, за повідомленням того ж автора Telegram-каналу "Военкор Котенок", українські війська увійшли в Кореневе і Суджу - два прикордонні районні центри Курської області. Під контроль ЗСУ перейшла і газовимірювальна станція "Суджа".