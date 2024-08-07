ЄС про події на Курщині: Україна має право захищатися

Коментуючи події в Курській області Росії, у Брюсселі заявили, що, згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території".

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано прокоментував події у Курській області РФ і заявив, що, згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території".

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету й територіальної цілісності", - сказав він у коментарі "Суспільному " в середу, 7 серпня.

США хочуть "трохи краще зрозуміти ситуацію"

Тим часом координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що американські посадовці "зв'яжуться з українськими колегами, щоб трохи краще зрозуміти ситуацію".

При цьому він зазначив, що США не змінили свою позицію щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для протидії безпосереднім загрозам по той бік кордону", пише Bloomberg .

У РФ кажуть про наступ ЗСУ на Курщину, Україна не коментує

6 серпня міністерство оборони РФ заявило, що три сотні військових Збройних сил України (ЗСУ) за підтримки танків, бронетехніки, артилерії, бойової авіації та ударних дронів нібито здійснили спробу прориву в Курську область.

Ввечері 7 серпня там повідомили, що бойові дії в прикордонні Курщини не припиняються. За даними місцевої влади, бої тривають в Суджанському та Коренівському районах, що межують з Сумською областю України. Російські мілітаристські Telegram-канали стверджують що ЗСУ закріпилися в низці сіл Курщини та намагаються просуватися далі, зокрема, нібито захопили станцію "Суджа", якою російський газ транзитується в Європу через Україну.

Президент РФ Володимир Путін під час наради з членам уряду зранку 7 серпня назвав події у прикордонні "масштабною провокацією". Згодом він провів зустріч з силовиками щодо цього. Начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов заявив на ній, що для захоплення частини Курської області кордон нібито перетнула тисяча українських військових.

Українська влада офіційно не коментує інформацію про події на Курщині. Водночас була оголошена обов'язкова евакуація з 23 населених пунктів Сумщини.