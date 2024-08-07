  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

ЄС про події на Курщині: Україна має право захищатися

Віолетта Чайковська
7 серпня 2024 р.

Коментуючи події в Курській області Росії, у Брюсселі заявили, що, згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території".

https://p.dw.com/p/4jDUd
Російське місто Суджа в Курській області, 6 серпня 2024 року
Місто Суджа, 6 серпня 2024 рокуФото: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov/Telegram/REUTERS

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано прокоментував події у Курській області РФ і заявив, що, згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території".

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету й територіальної цілісності", - сказав він у коментарі "Суспільному" в середу, 7 серпня.

США хочуть "трохи краще зрозуміти ситуацію"

Тим часом координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що американські посадовці "зв'яжуться з українськими колегами, щоб трохи краще зрозуміти ситуацію".

При цьому він зазначив, що США не змінили свою позицію щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для протидії безпосереднім загрозам по той бік кордону", пише Bloomberg.

У РФ кажуть про наступ ЗСУ на Курщину, Україна не коментує

6 серпня міністерство оборони РФ заявило, що три сотні військових Збройних сил України (ЗСУ) за підтримки танків, бронетехніки, артилерії, бойової авіації та ударних дронів нібито здійснили спробу прориву в Курську область.

Ввечері 7 серпня там повідомили, що бойові дії в прикордонні Курщини не припиняються. За даними місцевої влади, бої тривають в Суджанському та Коренівському районах, що межують з Сумською областю України. Російські мілітаристські Telegram-канали стверджують що ЗСУ закріпилися в низці сіл Курщини та намагаються просуватися далі, зокрема, нібито захопили станцію "Суджа", якою російський газ транзитується в Європу через Україну.

Президент РФ Володимир Путін під час наради з членам уряду зранку 7 серпня назвав події у прикордонні "масштабною провокацією". Згодом він провів зустріч з силовиками щодо цього. Начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов заявив на ній, що для захоплення частини Курської області кордон нібито перетнула тисяча українських військових. 

Українська влада офіційно не коментує інформацію про події на Курщині. Водночас була оголошена обов'язкова евакуація з 23 населених пунктів Сумщини.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Російський гелікоптер Мі-28

Російський гелікоптер Мі-28 в Курській області збив FPV-дрон СБУ - джерело

Російський гелікоптер Мі-28 в Курській області збив FPV-дрон СБУ - джерело

Український FPV-дрон уперше в історії уразив російський вертоліт у повітрі - в Курській області Росії. Влада цього регіону і російське обороне відомство заявляють, що 6 серпня ЗСУ нібито пішли у наступ там.
Конфлікти7 серпня 2024 р.
Після обстрілів Бєлгорода, 16 березня 2024

Другий фронт тепер і в Росії: як це впливає на перебіг війни?

Другий фронт тепер і в Росії: як це впливає на перебіг війни?

Обстріли Бєлгорода та прикордонних регіонів Росії тривають вже другий тиждень. Як це позначається на фронті? Чи вплине перенесення війни на територію Росії на хід воєнних дій? DW зібрала думку експертів.
Конфлікти22 березня 2024 р.
Ukraine Nachwirkungen des Raketenangriffs auf Belgorod

Удари по Бєлгороду, рейди РДК і легіону "Свобода Росії" на територію РФ: відкрито "другий" фронт? (22.03.2024)

Удари по Бєлгороду, рейди РДК і легіону "Свобода Росії" на територію РФ: відкрито "другий" фронт? (22.03.2024)

Обстріли Бєлгорода та інших регіонів Росії тривають вже другий тиждень. Як це позначається на фронті? Чи вплине перенесення війни на територію Росії на режим Путіна? РФ втрачає ініціативу? DW зібрала думку експертів.
Конфлікти22 березня 2024 р.10:13 хв.
Більше публікацій