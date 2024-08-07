Гелікоптер Мі-28 на Курщині збив FPV-дрон СБУ - джерело

Український FPV-дрон уперше в історії уразив російський вертоліт у повітрі - в Курській області Росії. Влада цього регіону і російське обороне відомство заявляють, що 6 серпня ЗСУ нібито пішли у наступ там.

Спецпризначенці Служби безпеки України (СБУ) збили над Курською областю РФ російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрона.

Про ураження 6 серпня гелікоптера повідомили в Telegram різні російські провоєнні пабліки. У середу, 7 серпня, джерело DW у СБУ підтвердило причетність військових Центру спецоперацій "А" до цієї атаки. Співрозмовник назвав результат спецоперації "унікальним влучанням по ворожій цілі".

За його словами, дрон влучив у задній гвинт гелікоптера. "СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів", - сказав він.

Як зазначає "Українська правда ", це вперше в історії український FPV-дрон підбив російський гвинтокрил у повітрі.

У РФ заявляють про наступ України на Курську область

6 серпня міністерство оборони РФ заявило, що 300 військових Збройних сил України (ЗСУ) за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин, артилерії, бойової авіації та ударних дронів нібито здійснили спробу прориву на територію Курської області. Зранку 7 серпня в міноборони РФ заявили, що бойові дії в прикордонні Курщини тривали всю ніч і досі не припиняються.

За даними місцевої влади, бої тривають в Суджанському та Коренівському районах, що межують з Сумською областю України. Російські мілітаристські Telegram-канали пишуть, що ЗСУ нібито закріпилися в низці сіл Курщини та намагаються просуватися далі.

Президент Росії Володимир Путін під час наради з членам уряду назвав події у прикордонні "масштабною провокацією".

Українська влада інформацію про імовірні наступальні дії досі не коментувала. Підтвердити із незалежних джерел її наразі неможливо.