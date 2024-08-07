РФ: Україна не припиняє атаки на Курщину - цілила дронами

У міноборони Росії заявляють про атаку дронами на Курську, Бєлгородську, Воронезьку і Ростовську області РФ. Про влучання не повідомляється.

Україна атакувала Курську область безпілотниками в ніч проти середи, 7 серпня, заявили у російському міністерстві оборони. Там повідомляють про збиття чотирьох БПлА. Курська область також є місцем розташування Курської атомної електростанції, але губернатор регіону Олексій Смирнов заявив, що об'єкт працює без інцидентів. Зранку в своєму Telegram, Смирнов повідомив про небезпеку ракетної атаки.

Російські системи протиповітряної оборони також знищили три безпілотники, які Україна запустила над Бєлгородською областю, і по два - над Воронезькою і Ростовською областями, додають у російському міноборони.

У Воронезькій області - за кілька сотень кілометрів на південь від Москви - безпілотники пошкодили кілька житлових будинків і автомобілів, повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв в Telegram.

Наземна атака на Курську область

Міноборони РФ напередодні заявило, що українські сили нібито вдалися до спроби прорватися на територію Курської області РФ. Зокрема, російське військове відомство стверджує, що зранку нібито близько 300 військовослужбовців Збройних сил України за підтримки 11 танків та понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття державного кордону Росії в районах населених пунктів Ніколаєве-Дар'їне та Олешня Курської області, що розташовані поблизу кордону.

Спочатку у міноборони РФ заявили, що російські сили "відбивають атаки і завдають вогневого ураження противнику в районі державного кордону і резервам на території Сумської області". Згодом там заявили, що для ударів задіяна артилерія, бойова авіація та ударні дрони. Зрештою російські чиновники заявили про п'ятеро загиблих і щонайменше 20 поранених. На ранок середи нові повідомлення про бої відсутні.

Україна цю інформацію офіційно не коментувала. У вечірньому зведенні генштабу ЗСУ також не згадувалися зіткнення, лише наголошується, що від обстрілів військ РФ потерпають прикордонні населені пункти Сумської, що межує з Курською, та Чернігівської областей.

У Сумській обласній військовій адміністрації, своєю чергою, повідомили, що 6 серпня Сили оборони України знищили у небі над Сумщиною російський гелікоптер, балістичну ракету та два ударні дрони.

Спроби прориву на територію Курської та Бєлгородської областей РФ з території України розпочалися навесні 2023 року. Відповідальність за них брали на себе "Російський добровольчий корпус" (РДК), легіон "Свобода Росії", а також "Сибірський батальйон", які заявляють про боротьбу за вільну від режиму Володимира Путіна Росію.