"Збройний спротив": форум російської опозиції у Львові

Підтримка російських добровольців, які воюють за Україну, та "формули миру" Зеленського - одні з основних пунктів на порядку денному форуму представників російської опозиції. DW побувала на події у Львові.

У невеликій конференцзалі на засекреченій локації у Львові у четвер, 23 травня, зібралися до чотирьох десятків людей: учасники Форуму російської опозиції в підтримку України, іноземні й українські журналісти. Обговорення й дискусії тривали три дні, але медіа запросили лише на підбиття підсумків. Місце проведення події до останнього трималося в секреті з міркувань безпеки. Утім, сам захід відбувався без охорони, металодетекторів і додаткових перевірок для присутніх.

Подію організував гуманітарний "Фонд 24.02", заснований громадянами Росії. Його мета, як зазначено на сайті, - "допомагати Україні та її громадянам, що постраждали від злочинної путінської війни". Фонд, зокрема, займається підтримкою російських добровольців, які воюють на боці України.

Російська опозиція у Львові

Львів для проведення заходу обрали невипадково - туди простіше добиратися учасникам, які прибули з-за кордону. "У наративах путінської пропаганди Львів - це розсадник "бандеро-фашистів" і варто росіянину там з'явитися, його з'їдять живцем. Ми - живий приклад, ми почуваємося тут дуже добре", - додає Євгенія Чирікова, російська екоактивістка, політикиня, а нині - керівниця проєкту "Активатика", який висвітлює протести в Росії та діяльність російських добровольців в Україні.

Однак міський голова Львова Андрій Садовий, судячи з його допису в Telegram, про проведення форуму не знав і поставився до нього насторожено. "Хто знає, це якийсь жарт?" - написав Садовий і додав, що направив запит щодо події у "відповідні органи".

Представник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов у своєму Facebook відповів меру Львова: "Відповідні органи побачили запит і опрацювали. Все гаразд". Очільник ГУР Кирило Буданов також підтримав проведення форуму. Як зазначено в повідомленні на сайті ГУР, у заході взяли участь представники російської політичної та озброєної опозиції, а подібні події "наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в РФ та поразка Кремля у війні проти України".

Російські опозиціонери - хто вони?

Серед учасників зібрання - ексдепутат Держдуми РФ, який має громадянство України, Ілля Пономарьов, юрист і правозахисник Марк Фейгін, російський лікар-ортопед, який оперує поранених українських військових, Андрій Волна, російські громадські діячі, журналісти, а також троє представників легіону "Свобода Росії". По відеозв'язку до зібрання приєднувався опозиціний російський політик Михайло Ходорковський, звучало звернення російського письменника Бориса Акуніна. У перший день на форумі також особисто був присутній радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Утім, присутні на зібранні визнають: вони - лише частина роз'єднаної російської опозиції, у лавах якої немає спільного бачення майбутнього Росії, перемоги України й шляхів її досягнення. "Я набагато скептичніше ставлюся до російської опозиції, ніж більшість українців, бо знаю її зсередини. Але я з великою надією ставлюся до озброєних підрозділів", - зізнається Ілля Пономарьов у розмові з DW.

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Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов - скептичний до російської опозиції, але з "великою надією" ставиться до озброєних підрозділів Фото: DW

"Ми віримо тільки у збройний спротив"

"Підтримку російських добровольців і партизанських груп, які воюють проти путінського режиму зі зброєю в руках" у так званій "Львівській резолюції" опозиційного форуму визнано пріоритетом. Слова на підтримку збройного спротиву звучали у виступах найчастіше. "Ніхто від цього не щасливий, але на третьому році війни цілком очевидно, що всі інші засоби не можуть забезпечити необхідний результат, а значить перемогу України, повернення її території, повернення мирного життя та всього, що з цим пов'язано", - заявив Марк Фейгін за підсумками дискусій. Про необхідність тактичної поразки Росії на фронті як запоруки для майбутніх демократичних перетворень говорив під час виступу на форумі й Михайло Подоляк.

"Саме слово "опозиція" себе дискредитувало", - каже в інтерв'ю DW бойова медикиня легіону "Свобода Росії" з позивним "Зірка". Вона й деякі інші учасники форуму віддають перевагу терміну "спротив". "Правові способи вирішення будь-чого у неправовій державі неможливі, - палко говорить "Зірка", звертаючись і до присутніх на форумі, й до інших російських опозиціонерів, які можуть подивитися відео її виступу. - Ми віримо тільки у збройний спротив. І нам потрібна допомога". За словами представників легіону, їм потрібні не лише рекрути, а й фінансова та медійна підтримка.

Бойова медикиня легіону "Свобода Росії" "Зірка" Фото: DW

Водночас Ілля Пономарьов визнає: не всі російські опозиційні групи охоче підтримують ідею силової перемоги над путінським режимом. Лідери опозиції ставляться до цієї ідеї обережно. "Наприклад, Фонд боротьби з корупцією та Максим Кац кажуть: ми мирні, ми не хочемо бути дотичними до зброї, не хочемо нічого знати про Україну. Але тут (на форумі. - Ред.) є з'їзд народних депутатів, Каспарівський форум, є люди Ходорковського, Марат Гельман - впливова людина у сфері культури. Я вважаю, що зараз у нас тут є "контрольний пакет", - говорить Пономарьов.

Координатор руху "Роспартизан" Роман Попков у розмові з DW визнає, що деякі російські опозиційно налаштовані бізнесмени й політики підтримують партизанські і добровольчі загони непублічно. На його думку, збройний спротив всередині РФ та за її межами теж - єдиний вихід. Попков закликає росіян підтримувати силовий спротив фінансово та інформаційно.

"Формула миру" Зеленського і саміт у Швейцарії

На тлі мирного саміту у Швейцарії, що відбудеться 15-16 червня 2024 року, учасники зібрання зійшлися на підтримці "формули миру", яку пропонує президент України Володимир Зеленський. У підсумковій резолюції це - перший пункт. Водночас у ньому зазначено, що припинення війни, мир у Європі, покарання військових злочинців і компенсація Україні неможливі без зміни влади й демократичної перебудови Росії.

Деякі представники російської опозиції сподіваюся, що їх теж запросять на саміт у швейцарському Бюргенштоку як представників РФ. "Російська пропаганда дискредитує саміт миру у Швейцарії, мовляв, без Росії неможливо нічого вирішити. Є ми - опозиція, ми є представниками Росії, ми можемо взяти участь в обговоренні", - каже активістка Євгенія Чирікова.

Російська активістка Євгенія Чирікова підписує "Львівську декларацію" Фото: Anna Pshemyska/DW

На думку Іллі Пономарьова, тоді як "формула миру" - це набір вимог, які має виконати Росія, змусити Кремль виконати їх можна лише силовим шляхом: "Війна почалася у Москві, і вона закінчиться у Москві… Не перемога України запустить процес змін у Росії, саме зміни в Росії поставлять крапку у війні не тільки в Україні, а й в окупації Грузії, у Придністров'ї, Чечні".

Майбутнє російської опозиції

Форум російської опозиції в Україні відбувається вже вдруге. Уперше зібрання російських опозиціонерів провели 17 березня 2024 року в Києві. На ньому було ухвалено меморандум про підтримку російських добровольців, які воюють пліч-о-пліч із ЗСУ.

На наступному, третьому форумі планується створення "постійно діючої координаційної структури російського спротиву". Для цього на зібранні виокремили комітети за напрямками (військово-політичний, фінансовий і гуманітарний, правозахисний, інформаційної боротьби, культурного спротиву). За кожним напрямком з учасників форуму обрано відповідальних осіб, які мають підготувати порядок формування складових і положення про функціонування комітетів.

Ілля Пономарьов також сподівається на розширення співпраці з українською стороною. "Щоб здійснювати удари по нафтопереробних заводах, потрібні люди на землі. Це не можливо зробити виключно з території України. Є росіяни, які допомагають з наведенням у Росії, які спускають з рейок поїзди, які здійснили напад на Кремль… Ми - ваша зброя", - каже опозиціонер. Він вірить, що форуми, на яких він є одним із лідерів, зможуть об'єднати російську опозицію, волонтерів і озброєних російських добровольців, а також допоможуть здобути легітимність російському опозиційному руху в очах і росіян, і українців.