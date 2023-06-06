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Як впаде режим Путіна: нові кроки російської опозиції

Ксенія Польська (Брюссель)
2 год. тому

Лідери російської опозиції за кордоном - крім соратників Олексія Навального, які відхилили запрошення, - зібралися на форумі у Брюсселі для розробки демократичної стратегії. Однак в озброєної опозиції - інший план.

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Михайло Ходорковський на форумі в Брюсселі, 5 червня 2023 року
Михайло Ходорковський на форумі в Брюсселі, 5 червня 2023 рокуФото: The EPP Group

У Європарламенті в Брюсселі в понеділок, 5 червня, на форум "Брюссельський діалог" представників російських демократичних сил і Європейського Союзу зібралися опозиціонери з Росії, які тепер живуть за кордоном, - не тільки політики, а й активісти, журналісти, публіцисти, юристи, політологи та інші експерти. Серед них - Михайло Ходорковський, Жанна Нємцова, Дмитро Гудков, Володимир Мілов, Максим Кац, Борис Акунін, Галина Тимченко, Євген Кисельов, Катерина Шульман... За допомогою відеозв'язку виступали Гаррі Каспаров і Дмитро Муратов. При цьому як в амфітеатрі, так і в президії впадала в очі відсутність соратників Олексія Навального - пізніше організатори повідомили DW, що його представники відмовилися від участі.

Однак у присутніх російськомовних журналістів розбігалися очі від такої концентрації можливостей для інтерв'ю. Зал у перші чотири години дводенного форуму був заповнений, вільних місць не було, охочі послухати виступи про демократичне майбутнє Росії сиділи навіть на підвіконнях.

Лев Пономарьов на форумі в Брюсселі
Лев Пономарьов на форумі в БрюсселіФото: The EPP Group

Багато хто з учасників цитував Берлінську декларацію, яку опозиціонери з РФ ухвалили 30 квітня. У ній 68 представників російського демократичного руху назвали війну в Україні злочинною, зажадали ліквідації режиму Володимира Путіна, репарації за шкоду, завдану Україні, покарання воєнних злочинців і звільнення політв'язнів і військовополонених. "В іншому ми різні і залишимося різними, оскільки представляємо різні групи людей, у чому і є сенс сучасної демократії, - зазначив Ходорковський, відкриваючи "Брюссельський діалог". - Ті, кого ми готові представляти, - це далеко не все населення РФ, але саме ця антивоєнна, демократична частина суспільства, я сподіваюся, і визначить майбутнє країни".

"Спочатку - перемога України, потім - демократизація Росії"

За словами Ходорковського, щоб забезпечити демократичне майбутнє Росії, опозиції зараз необхідно вчитися спільної коаліційної роботи - на базі допомоги Україні, антивоєнних акцій, боротьби з пропагандою. "Питання досягнення довгострокового або середньострокового договору з Путіним для нас не стоїть. Цей режим має бути зруйнований. Іншого шляху до мирного, нормального майбутнього не тільки для Росії, а й для Європи та всього світу просто немає", - заявив громадський діяч.

Неодмінною умовою для будь-яких змін у Росії є перемога України, сказав, своєю чергою, Гаррі Каспаров: "Тільки повний розгром путінської армії в Україні може прокласти дорогу демократизації Росії". Як додав Каспаров, гарантії того, що країна стане демократичною, немає, але зараз необхідно використати шанс для опозиції працювати разом з Європою. "Головне для нас на цій зустрічі - розробити стратегію для спільної роботи і підготовки до моменту, коли армія Путіна буде розгромлена", - вважає опозиційний діяч.

Доповідач по РФ: Без єдності російської опозиції Захід не дасть зброю Україні

На форумі обговорили різні сценарії переходу Росії від авторитаризму до демократії, наприклад, у разі її повної або часткової поразки у війні з Україною і подальшого падіння режиму Путіна. При цьому ніхто з доповідачів не сказав, у який момент або як саме це має статися. Однак євродепутат і доповідач по Росії Андрюс Кубілюс наголосив на "колосальній ролі" у цьому активної консолідації російської опозиції.

Його логіка така: щоб Захід не боявся хаосу, який може виникнути внаслідок військової поразки Москви, він має бачити можливості розвитку демократії в Росії після війни. Якщо ж він їх не побачить, то стане вагатися в питанні надання достатньої кількості озброєнь Україні.

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"Отже, можливість переходу до демократії в Росії залежить від перемоги України, перемога України залежить від постачань західних озброєнь, а ці поставки залежать від віри Заходу в те, що Росія може трансформуватися в демократичну державу, а ця віра залежить від спроможності російської опозиції переконати Захід у своїй стратегії та єдності довкола цієї стратегії", - наголосив європарламентар та один з організаторів форуму. В іншому разі у Заходу буде спокуса піти на "швидкі мирні переговори і на мовчазну згоду співіснувати з авторитарним режимом", вважає він.

Учасники форуму
Учасники форумуФото: The EPP Group

Повалити режим Путіна зі зброєю в руках

Розкритикував збори представник Політцентру російської озброєної опозиції Олексій Барановський, який сидів у залі: "Немає жодної  конкретики, люди зібралися поговорити". Кроком уперед він назвав Берлінську декларацію, вказавши, однак, що ці кроки занадто відстають від перебігу подій. "Реальну політику сьогодні роблять озброєні люди: "Легіон вільної Росії", "Російський добровольчий корпус" - ті, які вже створили свій анклав вільної Росії в Бєлгородській області, - сказав Барановський. - Уже сьогодні створюється звільнена від путінізму територія, ось про це треба говорити. Ось ми закріпимосяв Бєлгородській області: там треба створювати тимчасові адміністрації, вводити законодавче поле - ось про що треба дискутувати, а не про те, що опозиція повернеться і виграє вибори".

Російська опозиція здебільшого боїться говорити про боротьбу за демократію в країні зі зброєю в руках, вважає він. На запитання про те, на кого має бути спрямована ця зброя, представник збройної опозиції відповів, що насамперед це буде Євген Пригожин і його формування. "Армія буде частково добита ЗСУ під час контрнаступу, а коли Україна звільнить Крим, настане параліч системи, а російські генерали армії і силовиків прекрасно вміють вдавати, що не отримали накази, це буде саботуватися, як тоді, коли почав сипатися режим Януковича в Україні. А Пригожин так просто не віддасть владу, і на нього якраз і піде збройний народний опір", - прогнозує Барановський. За його словами, російські силовики й армія займуть сторону переможця в цій битві.

У Росії немає майбутнього без повернення до міжнародного права

Конкретика на форумі все ж таки була. Так, російські юристи і правозахисники підготували Брюссельську декларацію, заявивши таким чином про свою участь у дискусії про створення трибуналу для вищого керівництва РФ щодо злочину агресії проти України. "Це дуже важлива дискусія, і голос російського суспільства має бути почутий, - наголосив один з авторів декларації фахівець з міжнародного права Гліб Богуш. - Повноцінний мир у Європі не буде можливий, поки в самій Росії не відбудеться повернення до міжнародного права, невід'ємною частиною якого є відповідальність лідерів держави за скоєні злочини. Мир без правосуддя неможливий".

Експерт визнав, що це лише один крок, який не скасовує інших завдань для всього російського суспільства, але "ми перебуваємо в тій ситуації, коли кожен робить те, що може". Щирі, своєчасні, позитивні заяви будуть почуті, упевнений Богуш. "Ми висловлюємо підтримку позиції України в питанні міжнародного трибуналу, і повинні робити все можливе, щоб відбулося примирення з Україною. Його запорукою є встановлення істини і справедливості", - резюмував юрист.

Діалог представників російської опозиції один з одним і з делегатами Євросоюзу продовжиться 6 червня.

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