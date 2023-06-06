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Влада Бєлгородщини визнала, що не контролює Нову Таволжанку

Дмитро Вачедін | Віолетта Чайковська
2 год. тому

Губернатор Бєлгородської області РФ визнав, що влада не має доступу до Нової Таволжанки. Раніше про контроль над селом заявив "Російський добровольчий корпус".

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Бійці "РДК"
Бійці "РДК"Фото: Russian Volunteer Corps/Handout via REUTERS

Російська влада не контролює село Нова Таволжанка, визнав губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

"Сьогодні ми поки туди увійти не можемо, знаючи, що приблизно 100 осіб там перебували. Обстріли останніх двох днів нам не дають змоги уточнити інформацію. Сподіваюся, щойно ситуація зміниться, ми зможемо повернутися до того, щоб переконати людей покинути населений пункт", - сказав він 5 червня.

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"Російський добровольчий корпус" на Бєлгородщині

Раніше бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) заявляли, що контролюють село.

Міністерство оборони РФ цього публічно не визнає. Там заявляють про невдалу "спробу" буцімто української диверсійно-розвідувальної групи переправитися через річку в районі Нової Таволжанки. В російському міноборони стверджують, що озброєні групи намагалися висадитися в районі села, але "були знищені ударами авіації та вогнем артилерії".

"РДК" пропонував Гладкову передати двох поранених російських військовополонених "як жест доброї волі з нагоди православного свята Трійця". Той спершу публічно погодився на зустріч, але згодом у РДК заявили, що він не прийшов, тому їх передадуть Україні для обміну.

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