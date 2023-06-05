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Бєлгородщина 2 червняФото: Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/REUTERS
ПолітикаРосійська Федерація

У РФ не знають, як реагувати на рейди на Бєлгородщині - ISW

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Немає жодних ознак того, що Москва визначила, як запобігати подальшим рейдам "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" у прикордонні області РФ, пише Iнститут вивчення війни.

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Російське керівництво не виробило політики запобігання подальшим рейдам "Російського добровольчого корпусу" ("РДК") і Легіону "Свобода Росії" ("ЛСР") у прикордонних з Україною регіонах РФ. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ІSW) у своєму щоденному огляді, оприлюдненому в понеділок, 5 червня.

Експерти звертають увагу на дисонуючі російські реакції Росії на рейд у Бєлгородській області РФ. З огляду на це вони вважають, що російське керівництво ще не вирішило, як реагувати на такі рейди.

"Суперечливі повідомлення офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення (губернатора Бєлгородщини В'ячеслава. - Ред.) Гладкова відповісти на дії "РДК" і "ЛСР" свідчать про те, що міністерство оборони і Гладков не координують свої дії у відповідь на рейди", - вважають в ISW.

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Російську владу критикують за Бєлгородщину

Аналітики зауважують, що рейди та обстріли Бєлгородщини дедалі частіше викликають критику на адресу російського військового керівництва.

Зокрема, ватажок приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин критикував відсутність реакції з боку міністра оборони РФ Сергія Шойгу, начальника російського генерального штабу Валерія Герасимова та начальника штабу сухопутних військ Олександра Лапіна.

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Низка російських "військових блогерів" закидала владі РФ нездатність інформувати громадськість про ситуацію в Бєлгородській області, а Гладкова - за згоду вести переговори з "РДК" і "ЛСР". Також міноборони РФ критикують за те, що воно не фінансує добровольчі формування територіальної оборони Бєлгородщини.

Своєю чергою в Росії лунає і думка про те, що Кремль не здатний нічого вдіяти на Бєлгородщині без перекидання туди дорогоцінних для нього ресурсів, яке лише виснажить сили як у Бахмутській операції.

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Гладков передумав зустрічатись з "РДК"

Днем раніше бійці "РДК" заявили про готовність передати Гладкову двох поранених російських  військовополонених "як жест доброї волі з нагоди православного свята Трійця".

Гладков спершу публічно погодився на зустріч, але згодом у РДК заявили, що він не прийшов, тому їх передадуть Україні для обміну.

Своєю чергою в міноборони РФ заявляють, що на Бєлгородщині "противник розсіяний і відійшов".

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Чому російські добровольці воюють на боці України?

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