Бойові зіткнення на Бєлгородщині: що відомо

Влада РФ говорить про диверсію ЗСУ у Бєлгородській області. Російські добровольці - про виконання бойових завдань. У Києві запевняють, що не мають жодного стосунку до подій в цьому регіоні РФ.

Бєлгородська область РФ вранці в понеділок, 22 травня, зазнала масованого обстрілу, стверджує місцева влада. Згодом Telegram-канали повідомили про бойові зіткнення і проникнення бронетехніки з території України. Влада РФ і України по-різному коментували ситуацію.

Місцевий губернатор повідомив про проникнення "української ДРГ"

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про "заходження диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ" на територію Грайворонського округу. Російський посадовець також запевняв, що збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією і ФСБ "вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника", про що Гладков написав у Telegram-каналі.

Згодом під час прямого ефіру в російській соцмережі "В контакте" Гладков уточнив, що поранення внаслідок "атаки диверсантів" дістали вісім осіб, загиблих серед мирних жителів немає. Він зазначив, що більша частина населення Грайворонського міського округу покинула свої будинки.

Запроваджено режим контртерористичної операції

Гладков також казав про "масований обстріл Грайворонського міського округу". Бєлгородський губернатор заявив, що відсьогодні "з метою забезпечення безпеки громадян" в області діє режим контртерористичної операції.

Він передбачає низку спецзаходів і тимчасових обмежень, як-от, зокрема, перевірка документів або припинення діяльності небезпечних виробництв і організацій, у яких використовують вибухові, радіоактивні, хімічно і біологічно небезпечні речовини.

ГУР України заявило про створення "смуги безпеки"

У Києві теж прокоментували події в Бєлгородській області. Представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов заявив про відтіснення противника з метою створення "смуги безпеки" для захисту українців. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Суспільне".

Згодом в ефірі телемарафону Юсов заявив про початок термінової евакуації на об'єкті "Бєлгород-22", де зберігаються боєзапаси для ядерного озброєння. Він назвав те, що відбувається, "внутрішнім конфліктом".

В ОПУ запевняють, що Україна до подій на Бєлгородщині непричетна

Водночас представник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про непричетність Києва до подій у Бєлгородській області.

"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна з цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, втім, не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії", - написав він у Twitter.

У Кремлі повідомили про "видавлювання і знищення" української групи

Зі свого боку речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про "роботу з видавлювання з російської території та знищення" групи, яка проникла в Бєлгородську область. За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про ситуацію, при цьому "сил і засобів на місці достатньо". Крім того, Пєсков переконаний, що йдеться про диверсію, і підкреслив, що її метою є "відволікання уваги від бахмутського напрямку".

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Раніше російські Telegram-канали написали про масований обстріл Грайворонського району. За їхніми даними, під тривалий обстріл, нібито з боку ЗСУ, потрапили Новобудівка-Перша, Козинка, Безіменне, Добре, Глотове і Головчине.

РДК заявив про виконання бойових завдань у Росії

Тим часом "Російський добровольчий корпус" (РДК) заявив, що його бійці перебувають на території Росії й виконують там бойові завдання. Бійці корпусу опублікували зранку кілька відео в Telegram-каналі РДК на тлі дорожніх знаків на в'їзді до сіл Брянської та Бєлгородської областей і вказали, що продовжують боротьбу.

Зі свого боку легіон "Свобода Росії" закликав жителів районів поблизу кордону з Україною залишатися вдома і "не чинити опір".

Надвечір РДК оприлюднив у своєму Telegram-каналі відео з буцімто трофейною технікою, захопленою на території Бєлгородської області.

У Брянській області влада повідомила про мінометний обстріл

Тим часом губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив про обстріл села Хоромне Климовського району з мінометів. "Постраждалих немає. Унаслідок обстрілу сталося загоряння одного домоволодіння та господарської будівлі", - написав російський посадовець у Telegram.