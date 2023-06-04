  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиРосійська Федерація

Бої на Бєлгородщині: РДК передасть полонених Києву

Валерій Сааков
54 хв. тому

Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков не прийшов для обміну захоплених РДК російських полонених, тож їх передадуть українській стороні для подальшого обміну.

https://p.dw.com/p/4SBPD
Руйнування в Шебекіно Бєлгородської області
Руйнування в Шебекіно Бєлгородської областіФото: TASS/dpa/picture alliance

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) заявили в неділю, 4 червня, про намір передати Україні захоплених ними військовополонених під час сутичок у Бєлгородській області. 

Раніше цього дня в РДК заявили в відеозверненні про готовність передати двох поранених військовополонених губернатору Бєлгородської області РФ В'ячеславу Гладкову як жест доброї волі з нагоди православного свята Трійця. Місцем зустрічі РДК пропонував храм у селі Нова Таволжанка.

Гладков спочатку погодився на зустріч, однак в іншому місці. "З 17.00 до 18.00 - МАПП Шебекине. Гарантую безпеку", - сказав Гладков у відеозверненні, опублікованому в Telegram. Крім того, російський посадовець зазначив, що на той час у Новій Таволжанці точився бій.

Читайте також: "Привіт з Бахмута": що означає партизанська вилазка під Бєлгородом

Після того РДК опублікував нове відео, у якому його представник заявив, що бєлгородський губернатор не з'явився у вказане місце для того, щоб забрати російських полонених. При цьому в кадрі видно з десяток чоловіків, яких представник РДК називає військовополоненими. За твердженням одного з бійців, їх передадуть українській стороні для обміну.

Читайте також: На Банковій - за створення демілітаризованої зони з боку РФ

У Києві поки що не коментували цю ситуацію. Тим часом власник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висловив готовність узяти участь в перемовинах з РДК задля звільнення полонених.

У Москві кажуть, що запобігли проникненню ДРГ

Тим часом пресслужба міноборони РФ повідомила про спробу буцімто української диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) переправитися через річку в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області. "По противнику завдано артилерійського удару. Противник розсіяний і відійшов", - повідомляють у Telegram-каналі російського оборонного відомства.

Читайте також: Російська озброєна опозиція об'єдналася в Україні

Чому ексменеджер "Газпрому" воює на боці України?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

t.me
Пропустити розділ Топтема

Топтема

В Естонії розпочалися найбільш цьогорічні маневри НАТО

В Естонії розпочалися найбільш цього року маневри НАТО

Політика4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Довідки про задовільний технічний стан авто видають сертифіковані приватні компанії, такі як TÜV або DEKRA

Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Суспільство2 червня 2023 р.
Президент РФ Володимир Путін

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету

Закон і право2 червня 2023 р.
Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський у Києві

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Конфлікти2 червня 2023 р.
external

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Конфлікти2 червня 2023 р.02:53 хв.
Патрони на озброєнні німецького Бундесверу

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

Економіка2 червня 2023 р.
external

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Конфлікти2 червня 2023 р.02:47 хв.
На головну сторінку