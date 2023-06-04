Бої на Бєлгородщині: РДК передасть полонених Києву
Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) заявили в неділю, 4 червня, про намір передати Україні захоплених ними військовополонених під час сутичок у Бєлгородській області.
Раніше цього дня в РДК заявили в відеозверненні про готовність передати двох поранених військовополонених губернатору Бєлгородської області РФ В'ячеславу Гладкову як жест доброї волі з нагоди православного свята Трійця. Місцем зустрічі РДК пропонував храм у селі Нова Таволжанка.
Гладков спочатку погодився на зустріч, однак в іншому місці. "З 17.00 до 18.00 - МАПП Шебекине. Гарантую безпеку", - сказав Гладков у відеозверненні, опублікованому в Telegram. Крім того, російський посадовець зазначив, що на той час у Новій Таволжанці точився бій.
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Після того РДК опублікував нове відео, у якому його представник заявив, що бєлгородський губернатор не з'явився у вказане місце для того, щоб забрати російських полонених. При цьому в кадрі видно з десяток чоловіків, яких представник РДК називає військовополоненими. За твердженням одного з бійців, їх передадуть українській стороні для обміну.
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У Києві поки що не коментували цю ситуацію. Тим часом власник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висловив готовність узяти участь в перемовинах з РДК задля звільнення полонених.
У Москві кажуть, що запобігли проникненню ДРГ
Тим часом пресслужба міноборони РФ повідомила про спробу буцімто української диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) переправитися через річку в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області. "По противнику завдано артилерійського удару. Противник розсіяний і відійшов", - повідомляють у Telegram-каналі російського оборонного відомства.
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