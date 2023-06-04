Бої на Бєлгородщині: РДК передасть полонених Києву

Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков не прийшов для обміну захоплених РДК російських полонених, тож їх передадуть українській стороні для подальшого обміну.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) заявили в неділю, 4 червня, про намір передати Україні захоплених ними військовополонених під час сутичок у Бєлгородській області.

Раніше цього дня в РДК заявили в відеозверненні про готовність передати двох поранених військовополонених губернатору Бєлгородської області РФ В'ячеславу Гладкову як жест доброї волі з нагоди православного свята Трійця. Місцем зустрічі РДК пропонував храм у селі Нова Таволжанка.

Гладков спочатку погодився на зустріч, однак в іншому місці. "З 17.00 до 18.00 - МАПП Шебекине. Гарантую безпеку", - сказав Гладков у відеозверненні, опублікованому в Telegram. Крім того, російський посадовець зазначив, що на той час у Новій Таволжанці точився бій.

Читайте також: "Привіт з Бахмута": що означає партизанська вилазка під Бєлгородом

Після того РДК опублікував нове відео , у якому його представник заявив, що бєлгородський губернатор не з'явився у вказане місце для того, щоб забрати російських полонених. При цьому в кадрі видно з десяток чоловіків, яких представник РДК називає військовополоненими. За твердженням одного з бійців, їх передадуть українській стороні для обміну.

Читайте також: На Банковій - за створення демілітаризованої зони з боку РФ

У Києві поки що не коментували цю ситуацію. Тим часом власник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висловив готовність узяти участь в перемовинах з РДК задля звільнення полонених.

У Москві кажуть, що запобігли проникненню ДРГ

Тим часом пресслужба міноборони РФ повідомила про спробу буцімто української диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) переправитися через річку в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області. "По противнику завдано артилерійського удару. Противник розсіяний і відійшов", - повідомляють у Telegram-каналі російського оборонного відомства.

Читайте також: Російська озброєна опозиція об'єдналася в Україні