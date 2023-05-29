На Банковій хочуть демілітаризовану зону з боку РФ

У Зеленського заговорили про прикордонні "республіки" на території РФ та розміщення на території цих утворень міжнародних миротворчих контингентів. Це - запобігатиме майбутнім агресіям з боку РФ, вважають у ОП.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про необхідність створення демілітаризованої зони на українсько-російському кордоні з російського боку. Про це український посадовець написав у понеділок, 29 травня, у соцмережі Twitter.

У своєму дописі Подоляк токрнувся теми повоєнного устрою, зокрема "встановлення запобіжників для уникнення повторення агресії (Росії проти України. - Ред.) в майбутньому".

"Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік. Імовірно, на першому етапі з обов’язковим міжнародним контрольним контингентом", - припустив Подоляк.

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Раніше в Києві однією з передумов для припинення бойових дій з російськими окупаційними силами називали беззастережне виведення російських військ з усією території України й повернення до міжнародно визнаних кордонів України 1991 року.

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