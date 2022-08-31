Російська збройна опозиція об'єдналася в Україні

"Легіон "Свобода Росії" та російська організація "Національна республіканська армія" заявили про об'єднання зусиль зі звільнення РФ "від тиранії Путіна та якнайшвидшого припинення агресивної війни проти України".

Російська організація "Національна республіканська армія" (НРА) та підрозділ у складі Збройних сил України "Легіон "Свобода Росії", який чинить збройний опір агресії Москви в Україні, у середу, 31 серпня, підписали в Ірпені декларацію про об'єднання зусиль.

Як зазначається в документі, сторони поділяють спільні завдання щодо звільнення Росії від "путінської тиранії та якнайшвидшого припинення агресивної війни проти України". Було оголошено про формування єдиного політичного центру, який представлятиме інтереси учасників угоди перед органами влади інших країн, а також вестиме спільну інформаційну політику, пояснюючи російському суспільству цілі та завдання опозиційних сил.

Координація діяльності центру доручається колишньому депутату Державної Думи Росії Іллі Пономарьову, який в 2019 році отримав громадянство України. Він від імені НРА підписав декларацію із представником "Легіону "Свобода Росії". Зберігаючи символіку своїх підрозділів, сторони домовилися прийняти як символ спільної боротьби спільний біло-синьо-білий прапор.

Озброєна опозиція Путіну

"Легіон "Свобода Росії" - військовий підрозділ у складі ЗСУ, сформований, головним чином, з російських військовополонених та добровольців, які перейшли на бік України. Про формування підрозділу було оголошено у березні 2022 року у соціальних мережах та українських ЗМІ. За власною інформацією, легіон складається із двох батальйонів, загальна чисельність на червень 2022 року становила 250 військовослужбовців.

Про "Національну республіканську армію" нічого не було відомо до 21 серпня 2022 року, коли Ілля Пономарьов, який з 2016 року проживає в Україні, заявив, що НРА взяла на себе відповідальність за вибух автомобіля, внаслідок якого загинула донька ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна, активна прихильниця війни РФ проти України Дар'я Дугіна. З маніфесту НРА, зачитаного Пономарьовим, випливало, що це організація, яка об'єднує "російських активістів, військових і політиків", які вирішив поставити поза законом "розпалювачів війни, грабіжників і гнобителів народів Росії".

23 серпня в інтерв'ю українському виданню НВ політик назвав НРА "активістською мережею на території Російської Федерації". За його словами, її чисельність "не менше тисячі людей".