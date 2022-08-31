  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов і представники "Легіону "Свобода Росії" під час підписання декларації
Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов і представники "Легіону "Свобода Росії" під час підписання деклараціїФото: Olexandr Savitski/DW
КонфліктиУкраїна

Російська збройна опозиція об'єдналася в Україні

Олександр Савицький | Віталій Кропман | Степан Смишляєв
29 хв. тому

"Легіон "Свобода Росії" та російська організація "Національна республіканська армія" заявили про об'єднання зусиль зі звільнення РФ "від тиранії Путіна та якнайшвидшого припинення агресивної війни проти України".

https://www.dw.com/uk/rosijska-ozbroena-opozicia-obednalasa-v-ukraini/a-62984600

Російська організація "Національна республіканська армія" (НРА) та підрозділ у складі Збройних сил України "Легіон "Свобода Росії", який чинить збройний опір агресії Москви в Україні, у середу, 31 серпня, підписали в Ірпені декларацію про об'єднання зусиль.

Як зазначається в документі, сторони поділяють спільні завдання щодо звільнення Росії від "путінської тиранії та якнайшвидшого припинення агресивної війни проти України". Було оголошено про формування єдиного політичного центру, який представлятиме інтереси учасників угоди перед органами влади інших країн, а також вестиме спільну інформаційну політику, пояснюючи російському суспільству цілі та завдання опозиційних сил.

Координація діяльності центру доручається колишньому депутату Державної Думи Росії Іллі Пономарьову, який в 2019 році отримав громадянство України. Він від імені НРА підписав декларацію із представником "Легіону "Свобода Росії". Зберігаючи символіку своїх підрозділів, сторони домовилися прийняти як символ спільної боротьби спільний біло-синьо-білий прапор.

Озброєна опозиція Путіну

"Легіон "Свобода Росії" - військовий підрозділ у складі ЗСУ, сформований, головним чином, з російських військовополонених та добровольців, які перейшли на бік України. Про формування підрозділу було оголошено у березні 2022 року у соціальних мережах та українських ЗМІ. За власною інформацією, легіон складається із двох батальйонів, загальна чисельність на червень 2022 року становила 250 військовослужбовців.

Про "Національну республіканську армію" нічого не було відомо до 21 серпня 2022 року, коли Ілля Пономарьов, який з 2016 року проживає в Україні, заявив, що НРА взяла на себе відповідальність за вибух автомобіля, внаслідок якого загинула донька ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна, активна прихильниця війни РФ проти України Дар'я Дугіна. З маніфесту НРА, зачитаного Пономарьовим, випливало, що це організація, яка об'єднує "російських активістів, військових і політиків", які вирішив поставити поза законом "розпалювачів війни, грабіжників і гнобителів народів Росії".

23 серпня в інтерв'ю українському виданню НВ політик назвав НРА "активістською мережею на території Російської Федерації". За його словами, її чисельність "не менше тисячі людей".

Чому ексменеджер "Газпрому" воює на боці України?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозепп Боррель (ліворуч), глава МЗС Греції Нікос Дендіас (в центрі) і глава МЗС Чехії Ян Ліпавський (праворуч) перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС в Празі.

ЄС призупинить угоду з РФ про спрощену видачу віз

Політика
2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Марка "Русскій воєнний корабль, іді …!"

Філателія війни: поштові марки про події в Україні

Філателія війни: поштові марки про події в Україні

Суспільство
48 хв. тому
6 фото
external

"Генштаб ЗСУ добре підготувався" - експерти про контрнаступ

"Генштаб ЗСУ добре підготувався" - експерти про контрнаступ

Політика
1 год. тому
07:10 хв.
external

Чому німці люблять Михайла Горбачова

Чому німці люблять Михайла Горбачова

Політика
4 год. тому
03:16 хв.
Данило Осадчий (ц) з ГК "Мотор" із Запоріжжя

Гандбольний притулок для українських чемпіонів

Гандбольний притулок для українських чемпіонів

Спорт
4 год. тому
Бомбосховище у київському ліцеї "Міленіум"

Шкільний навчальний рік в умовах війни: як готується Київ

Шкільний навчальний рік в умовах війни: як готується Київ

Суспільство
5 год. тому
Михайло Горбачов помер. Йому був 91 рік

Михайло Горбачов - найулюбленіший росіянин в Німеччині

Михайло Горбачов - найулюбленіший росіянин в Німеччині

Політика
7 год. тому
На головну сторінку