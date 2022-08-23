Що відомо про загибель доньки Дугіна

ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дар'ї Платонової - доньки ідеолога "російського світу" Дугіна та звинуватила у її загибелі громадянку України. DW - про факти та версії події.

У понеділок, 22 серпня 2022 року, Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії оголосила розкриття вбивства Дар'ї Платонової (Дугіної). За інформацією російського відомства, за злочином стоять українські спецслужби. Київ ці звинувачення відкидає. Тим часом ФСБ РФ не підтвердила версію про те, що спочатку замах готувався на батька Дар'ї - Олександра Дугіна, відомого як публіциста переважно "правих" поглядів, а також як одного з найвідоміших розповсюджувачів ідеологій "русского мира" та "неоєвразійства". Усі версії вбивства та відомі на цей час факти - у матеріалі DW.

Вибух дорогою з фестивалю

Незадовго до загибелі 30-річна публіцистка та активна прихильниця війни РФ проти України Дар'я Дугіна була на фестивалі "Традиція". На цьому заході, що проходив у Підмосков'ї, вона була присутня як почесна гостя, стверджують у ФСБ РФ. На "Традиції" 20 серпня виступали Олександр Дугін, письменник Захар Прилєпін та режисер Едуард Бояков.

Дар'я Дугіна Фото: TSARGRAD.TV via REUTERS

Автомобіль Дар'ї Toyota Land Cruiser Prado вибухнув і спалахнув, коли вона поверталася з фестивалю в Москву Можайським шосе. За даними російської інформагенції "ТАСС", вибуховий пристрій заклали у машину під час фестивалю - авто стояло на відкритій для всіх стоянці. Джерело телеканалу РЕН ТВ додало, що останні два тижні на цій стоянці не працювали камери відеоспостереження. Олександр Дугін згодом написав, що доньку було вбито на його очах. ЗМІ раніше повідомляли, що Дугін в іншому автомобілі їхав слідом за донькою тим же маршрутом.

Російське видання "Комсомольська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах РФ повідомило, що автомобіль належав самій Дар'ї. На ньому вона приїхала на фестиваль. "ТАСС", з посиланням на керівника руху "Російський горизонт" Андрія Краснова, повідомив, що автомобіль належав батькові дівчини Олександру Дугіну.

Версії ФСБ та ексдепутата Держдуми Пономарьова

У ФСБ Росії звинуватили у загибелі Дугіної українські спецслужби. Виконавицею вбивства у ФСБ назвали громадянку України Наталію Вовк. Жінка нібито приїхала до Росії 23 липня 2022 року разом із донькою Софією Шабан. У Москві вони нібито проживали в орендованій квартирі в тому ж будинку, де жила Дугіна. Обидві, за повідомленням ФСБ, перебували 20 серпня на фестивалі "Традиція". А 21 серпня, вже після вибуху автомобіля з Дугіною, Вовк із донькою виїхали через Псковську область до Естонії. При цьому під час в'їзду до Росії використовувалися номери самопроголошеної "ДНР", у Москві - казахстанські номери, а при виїзді - українські, повідомили у ФСБ.

Уже після повідомлення ФСБ прокремлівські Telegram-канали опублікували фотографію посвідчення Наталії Шабан (Вовк). Хакерське угруповання RaHDit ("Злі російські хакери") стверджує, що громадянка Вовк нібито служила в українському полку "Азов". В окремому загоні спеціального призначення "Азов" заперечили причетність Наталії Шабан до цього підрозділу.

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який зараз мешкає в Україні, 21 серпня поділився своєю версією про організаторів убивства.

За його словами, замах на Дар'ю Дугіну скоїла "Національна республіканська армія" (НРА). В ефірі YouTube-каналу "Ранок лютого" він заявив, що представники цього об'єднання вийшли з ним на контакт. "Ця акція, як і багато інших акцій прямої дії на території Росії за останні місяці, реалізована Національною республіканською армією, - заявив Пономарьов. - Ми встановили зв'язок з її бійцями за допомогою нашого ресурсу "Роспартизан". У маніфесті йдеться, що НРА ставить поза законом "всіх паліїв війни, грабіжників і гнобителів народів Росії".

Пономарьов заявив, що жертвою вибуху насправді мав стати батько Дар'ї Олександр Дугін. Водночас в автомобілі з дівчиною перебувала ще одна людина, яка теж загинула, повідомив ексдепутат. Жодних доказів на підтвердження своїх слів Ілля Пономарьов не навів.

Україна заперечує свою причетність

Батько Дар'ї Дугіної поклав відповідальність за вбивство його доньки на Україну. Його першу заяву 22 серпня опублікував у своєму Telegram-каналі бізнесмен Костянтин Малофєєв, який спонсорує телеканал "Царьград": "Наші серця жадають не просто помсти чи відплати, - йдеться в повідомленні. - Це надто дрібно, не по-російськи. Нам потрібна тільки наша Перемога".

Олександр Дугін Фото: Francesca Ebel/AP Photo/picture alliance

Речниця російського МЗС Марія Захарова ще до заяви ФСБ прокоментувала "український слід" у вбивстві Дугіної. "Якщо підтвердиться український слід, - а таку версію озвучив голова ДНР Денис Пушилін, і вона має бути перевірена компетентними органами, - то треба вести мову про політику державного тероризму, що реалізується київським режимом", - написала Захарова у своєму Telegram-каналі.

Представники влади України відразу після вбивства Дар'ї Дугіної відкинули звинувачення, що пролунали на їхню адресу. "Наголошую, що Україна, безумовно, до цього не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", - сказав в ефірі національного телемарафону радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він назвав убивство доньки Олександра Дугіна свідченням внутрішньої боротьби за владу у РФ.