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Олександр Дугін

Олександр Дугін - російський ультраправий політик, філософ та публіцист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Дугін".

Російський політик, філософ та публіцист Олександр Дугін вважається ідеологом так званого руху "неоєвразійства". Оглядачі відносять Дугіна до ультраправих ідеологів та говорять про його близькість до Кремля. Олександра Дугіна занесено до списку осіб, проти яких США запровадили санкції в зв'язку з агресивною політикою Росії щодо України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Підпал центру угорців в Ужгороді: замовника з Німеччини пов'язують з бізнесменом з РФ

Підпал центру угорців в Ужгороді: замовника з Німеччини пов'язують з бізнесменом з РФ 31.01.2019

У справі про підпал угорського центру в Ужгороді, яку розглядає суд у Кракові, з'явились нові дані про ймовірні зв'язки німецького замовника з Росією. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.
Підпал центру угорців в Ужгороді: що відомо про роль німецького екстреміста

Підпал центру угорців в Ужгороді: що відомо про роль німецького екстреміста 15.01.2019

У справі про підпал угорського центру в Ужгороді з'явилося нове ім'я - німецького правоекстремістського журналіста Мануеля Оксенрайтера. Він має, зокрема, і тісні зв'язки з Росією. DW зібрала факти.

Чорний список: "за" і "проти" книжкової заборони 12.08.2015

Україна внесла 38 російських книжок до списку заборонених. Чи допоможе це побороти російську пропаганду?
Заборона на ввіз російських книжок: відповідь Москві її ж методами

Заборона на ввіз російських книжок: відповідь Москві її ж методами 12.08.2015

Заборона ввезення на територію України книжок кремлівських пропагандистів – виправданий засіб боротьби в умовах війни, вважають чимало українських експертів. Однак є в такого підходу і критики.
У санкційний список Канади потрапили Газпром і Олександр Дугін

У санкційний список Канади потрапили "Газпром" і Олександр Дугін 30.06.2015

До санкційного списку канадського уряду потрапили ще троє російських громадян та 14 юридичних осіб. Серед них ідеолог євразійства Олександр Дугін, "Газпром", "Транснефть" та мотоклуб "Нічні вовки".