Олександр Дугін - російський ультраправий політик, філософ та публіцист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Дугін".

Російський політик, філософ та публіцист Олександр Дугін вважається ідеологом так званого руху "неоєвразійства". Оглядачі відносять Дугіна до ультраправих ідеологів та говорять про його близькість до Кремля. Олександра Дугіна занесено до списку осіб, проти яких США запровадили санкції в зв'язку з агресивною політикою Росії щодо України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.