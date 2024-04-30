Карлсон взяв інтерв'ю в ідеолога "русского мира" Дугіна

Відомий своїми правоконсервативними поглядами американський ведучий Такер Карлсон опублікував 29 квітня відеоінтерв'ю з Олександром Дугіним - одним з найвідоміших розповсюджувачів ідеологій "русского мира" та "неоєвразійства". Карлсон заявив, що в США книжки Дугіна заборонені адміністрацією президента Джо Байдена через небезпеку ідей, які в них викладаються.

Свого співрозмовника він представив так: "У Росії він не є політичною фігурою, він - філософ. І його ідеї для деяких людей глибоко образливі. У серпні 2022 року його єдина дочка була вбита в Москві, коли її вбила бомба в автомобілі. Розвідка США каже, що її вбив уряд України, і ми приймаємо це на віру".

Дугін в інтерв'ю розмислює, зокрема, що Захід, який нібито "позбавляє людину ідентичності" індивідуалізмом і лібералізмом бачить "головного ворога" в Росії за президентства Володимира Путіна - "політичного лідера, який захищає традиційні цінності".

Олександр Дугін

Дугін відомий як публіцист правих поглядів і як розповсюджувач ідеологій "русского міра" та "неоєвразійства", згідно з якими Росія має посісти домінантне становище по відношенню до своїх сусідів і поширити сфери свого прямого впливу на території континенту аж до Балкан і Близького Сходу.

У 2014 році Дугіна звільнили з Московського державного університету, де він був завідувачем кафедри соціології, після того як він закликав "вбивати, вбивати, вбивати" українців через трагедію в Будинку профспілок в Одесі.

Дугін занесений до західних санкційних списків, як і його донька Дарія. В серпні 2022 року її автомобіль підірвали, внаслідок чого вона загинула.

Такер Карлсон

Карлсон у 2016-2023 роках вів власне політичне шоу на американському телеканалі Fox News, близькому до Республіканської партії. У квітні 2023-го його звільнили після судового позову на репортажі про нібито фальсифікації на виборах у США, які завадили Дональду Трампу переобратися президентом.

Карлсон відомий своїми радикальними правоконсервативними поглядами та прихильністю до теорій змови. Так, він ставив під сумнів ефективність вакцин проти коронавірусу, виступає проти абортів та мігрантів. Напередодні російського вторгнення називав загрозу "перебільшеною" та говорив про "переворот в Україні у 2014 році", згодом поширював російську пропаганду про "американські біолабораторії" та "підрив Каховської ГЕС українцями".

У лютому цього року Карлсону дав інтерв'ю Путін - першому серед західних журналістів від початку повномасштабної війни Росії проти України. Для цієї розмови Карлсон приїхав у Москву, а під час неї практично не ставив Путіну гострих запитань. Журналіста жорстко критикували як до розмови, так і після неї за просування кремлівських наративів. Через кілька тижнів після інтерв'ю Карлсон заявив, що слова Путіна про "денацифікацію" України - одна з найдурніших речей, які він коли-небудь чув.