Інтерв'ю Путіна Карлсону є тренуванням промови в Гаазі - ОП

Інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону було "тренуванням промов у Міжнародному кримінальному суді" у Гаазі, вважає радник керівника Офісу президента (ОП) України Михайло Подоляк.

На запитання, на яку аудиторію було розраховане інтерв'ю, Подоляк відповів: "Для суду присяжних в Гаазі". "Він уже починає тренувати ті промови, які буде говорити, в юридичному аспекті. У цих інтерв'ю аудиторії не буває, тому що Путін це не про аудиторію", - сказав Подоляк у п'ятницю, 9 лютого, в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що спілкування Карлсона та Путіна - "це не інтерв'ю, і там немає нічого того, чого Путін не говорив раніше".

Подоляк про "інфантильну" аргументацію Путіна

Подоляк назвав Путіна "абсолютно точно не інтелектуальною людиною, яка розуміє, що і навіщо говорить", а його аргументацію - "вкрай інфантильною". "Немає сенсу аналізувати конкретні речі, які він проговорює", - додав радник.

Читайте також: Про що Путін говорив з Карлсоном під час інтерв'ю

"Ми знову побачили психотичний тип людини, з якою категорично не можна ні про що домовлятися, сідати за стіл переговорів і так далі. Тому що людина не є адекватною. І тому вона дивиться на світ зовсім інакше, ніж ми з вами. Вона не раціонально оцінює, що вона робить, і вона схиблена на тому, щоб дивитися на страждання інших людей в будь-якій країні, особливо - в Україні", - зазначив Подоляк.

За його словами, треба розглядати це інтерв'ю в якості пропагандистського продукту, який створений для того, "щоб Путін мав можливість проговорити свої валдайські промови, потренуватись, щоб потім все те ж саме говорити в Гаазі, сидячи на лаві підсудних".

Нагадаємо, що в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України назвали інтерв'ю Путіна Карлсону спецоперацією російських спецслужб.

Читайте також: Карлсон взяв інтерв'ю у Путіна. Що відомо про цього журналіста