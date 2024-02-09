Карлсон взяв інтерв'ю у Путіна. Хто він такий?

Не лише вся Росія, а й західна преса обговорює інтерв'ю Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. DW з'ясувала, що відомо про цього журналіста.

Не тільки вся Росія, але і західна преса обговорює інтерв'ю Володимира Путіна американському телеведучому Такеру Карлсону. Один лише відеоанонс цієї розмови в акаунті Карлсона в соцмережі X набрав 90 мільйонів переглядів. Російські пропагандисти називають Такера Карлсона "незалежним журналістом" і обговорюють кожен його крок у Москві, в той час, як на батьківщині багато хто охрестив його "рупором Путіна в США". DW - про творчий шлях Такера Карлсона.

Орбан, Мілей, а тепер Путін

"Загальний тон шоу (Такера Карлсона) дає глядачеві зрозуміти, що (Карлсон) не викладає реальні факти з обговорюваних тем, а займається перебільшенням і образно висловлює свої думки", - так представник Fox News описав політичне ток-шоу Карлсона на суді за позовом компанії Dominion Voting System проти консервативного телеканалу, на якому журналіст вів свою програму. Через три роки після того суду ведучого звільнили.

А ще через рік, до другої річниці повномасштабної війни Росії проти України, колишня зірка Fox News вирішив приїхати до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Путіна. За словами журналіста, він намагався зробити це ще раніше, але адміністрація Джо Байдена нібито зірвала ці плани. Але тепер Карлсон в Москві, прямо навпроти Путіна, щоб з'ясувати у того, на що насправді йдуть гроші американських платників податків у війні Росії проти України.

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Для американських телеглядачів, більшість з яких знають Такера Карлсона, його інтерв'ю з Путіним не повинно стати сюрпризом. Журналіст не приховує симпатій до авторитарних і правопопулістських лідерів, чиї погляди він частково поділяє. Раніше його співрозмовниками були прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Аргентини Хав'єр Мілей і лідер іспанської праворадикальної партії Vox Сантьяго Абаскаль. Інтерв'ю з Орбаном і Мілеєм переглянули сотні мільйонів разів.

Загравання з авторитаризмом

З Угорщиною Такер Карлсон має особливі стосунки. Його батько Річард входив до складу рад директорів піар-компаній, які займалися підняттям іміджу Угорщини в США. Сам Такер одного разу провів в Угорщині цілий тиждень. За цей час він не тільки встиг взяти інтерв'ю у прем'єр-міністра, а й з'їздив на кордон Угорщини, щоб зняти паркан, який заважає мігрантам потрапляти на територію країни.

Одночасно з симпатіями щодо Угорщини, Карлсон стверджував, що не вважає Україну демократією, заявивши, що Володимир Зеленський нібито "заарештував свого головного політичного опонента і закрив газети й телеканали, які критикували його". "За американськими мірками, Україну можна вважати тиранією", - стверджував телеведучий.

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Такер Карлсон і Дональд Трамп Фото: Peter Foley/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Ця поїздка в Угорщину, не узгоджена з керівництвом каналу-працедавця, і"загравання з авторитаризмом" стало однією з причин звільнення Такера Карлсона з Fox News у 2023 році, говорилося в книзі колишнього репортера CNN Брієна Шелтера.

Іншою причиною нібито послужили брехливі твердження телеведучого про те, що результати виборів президента США 2020 року були сфальсифіковані. Звільнення Карлсона з Fox News, де він працював з 2009 року, збіглося за часом із завершенням процесу за позовом компанії Dominion Voting System, що виготовляє програмне забезпечення і машини для голосування. Після виборів 2020 року багато ведучих Fox News, включно з Карлсоном, пропагували конспірологічні теорії про те, що машини Dominion нібито міняли голоси, віддані за Трампа, на голоси за Байдена.Телеканал був змушений піти на мирову угоду з Dominion і заплатити 787 мільйонів доларів за відкликання позову.

Расизм і симпатії до Путіна

Згаданий вибір співрозмовників Карлсоном здається невипадковим. В американській ліберальній пресі журналіста називають голосом "скривджених білих". Він, зокрема, є прихильником теорії змови про "велику заміну" (від англ. the great replacement theory). Приміром, Карлсон стверджував, що "правлячий клас" прагне змінити демографічний склад країни: замінити білих американців небілими мігрантами, щоб за допомогою їхніх голосів гарантувати собі контроль над суспільством. "Демократична партія намагається замінити нинішній електорат слухнянішими виборцями з третього світу", - говорив Такер.

Ці погляди, які багато хто в США вважає расистськими, часто приводять Карлсона до висловлення симпатій до авторитарних лідерів. "Оскільки ситуація загострюється, можливо, варто запитати себе, а що відбувається насправді? Чому я так ненавиджу Путіна? Хіба Путін коли-небудь називав мене расистом? Чи погрожував він звільнити мене за незгоду з ним?"- міркував телеведучий в ефірі своєї програми від 22 лютого, через день після визнання Путіним самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і за два дні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Майбутній віцепрезидент США?

Після звільнення з Fox News Карлсон став випускати свої інтерв'ю на власному сайті й на платформі x - щоразу за активного схвалення її власника Ілона Маска. Втім, якщо на президентських виборах в США переможе Дональд Трамп, журналістська кар'єра телеведучого може припинитися і розпочатися інша - політична. "Мені дуже подобається Такер, думаю я б розглянув (кандидатуру Карлсона на роль віцепрезидента. - Ред.)", - заявив минулої осені Дональд Трамп, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.