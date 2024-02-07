Путін уперше за час війни дав інтерв'ю західному журналісту

Президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, підтвердив у середу, 7 лютого, речник Кремля Дмитро Пєсков.

Розмову записали 6 лютого в Москві. За даними джерел американського видання The Wall Street Journal, двогодинний запис опублікують 8 лютого.

Карлсон збирається оприлюднити відео на своєму сайті та в соціальній мережі X. За його словами, власник платформи Ілон Маск пообіцяв не блокувати допис. Анонс інтерв'ю в акаунті Карлсона в X набрав уже майже 80 мільйонів переглядів.

Запис інтерв'ю Карлсон мотивував тим, що "більшість американців насправді не мають поняття, що відбувається в Росії чи в Україні, а повинні, бо платять багато за що там". Він звинуватив західні ЗМІ в "корупції та брехні", зауваживши, що з початку повномасштабної війни РФ проти Україні ті говорять лише з українським президентом Володимиром Зеленським і його підлеглими, але не з Путіним. "Це не журналістика, а державна пропаганда", - заявив він.

Цим інтерв'ю Такер пообіцяв американцям дати змогу "почути голос Путіна", розповісти, "чому той вторгнувся в Україну чи які його цілі зараз". При цьому він заявив, що приїхав в Москву "не тому, що любить Путіна, а тому що любить США", а також сказав, що направив запит на інтерв'ю і Зеленському, та сподівається, що той погодиться.

Хто такий Такер Карлсон

Карлсон у 2016-2023 роках вів власне політичне шоу на американському телеканалі Fox News, близькому до Республіканської партії. У квітні його раптово звільнили без публічного пояснення причин. За даними американських ЗМІ, керівництво каналу ухвалило таке рішення після судового позову на репортажі Карлсона про нібито фальсифікації на виборах у США, які завадили Дональду Трампу переобратися президентом.

Карлсон відомий своїми радикальними правоконсервативними поглядами та прихильністю до теорій змови. Так, він ставив під сумнів ефективність вакцин проти коронавірусу, виступає проти абортів та мігрантів. Напередодні російського вторгнення називав загрозу "перебільшеною" та говорив про "переворот в Україні у 2014 році", згодом поширював російську пропаганду про "американські біолабораторії" та "підрив Каховської ГЕС українцями".

У листопаді 2023 року Трамп заявив, що розглядає Карлсона як свого потенційного віцепрезидента в разі перемоги на майбутніх виборах.

Як зауважує ВВС, інтерв'ю Путіна Карлсону - перше для західних журналістів з початку повномасштабної війни проти України. Після новини про це інтерв'ю Карлсона внесли в українську базу "Миротворець". Newsweek з посиланням на джерела пише, що Європейський Союз може накласти санкції на Карлсона.

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