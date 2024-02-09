Про що Путін говорив з Карлсоном під час інтерв'ю

Відомий своїми контроверсійними поглядами американський журналіст Такер Карлсон у четвер, 8 лютого, опублікував своє інтерв'ю із президентом Росії Володимиром Путіним. Це перше інтерв'ю Путіна представнику західних ЗМІ з 2019 року. Втім, Карлсон, близький до експрезидента США Дональда Трампа, поставив кілька запитань, але здебільшого слухав, поки російський лідер говорив.

Перші пів години розмови Путін розміркував про історію Росії, Литви, Польщі та України. Свій монолог він почав з розповіді про легендарного київського князя Олега, а завершив критикою зовнішньої політики Леніна. Коли президент РФ повернувся до 21 століття, він звинуватив у війні Україну, виправдавши військове вторгнення Росії "держпереворотом у Києві" у 2014 році (ідеться проРеволюцію гідності. - Ред.) та відмовою Києва виконувати Мінські угоди.

Далі в інтерв'ю Путін заявив, що Росія "поки не досягла своєї мети" в Україні, тому що одна з цілей - її "денацифікація". Експерти неодноразово наголошували, що пропагандистський наратив російської влади про те, що Україною нібито керують нацисти, не має відношення до реальності: незважаючи на те, що в країні, як і в інших державах, є ультраправі групи, на останніх парламентських виборах в Україні ці партії набрали в сумі лише 2,15 відсотка голосів.

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Путін заявив, що Росія у 2014 році була "змушена взяти Крим під свій захист", оскільки Україна "створила для нього загрозу". Водночас він виправдовував напад на Україну міфом про єдиний народ і стверджував, що українці "частина російського народу". При цьому у повномасштабному вторгненні РФ в Україну він побачив "елемент громадянської війни".

Путін про готовність РФ до переговорів із Україною

У розмові з Карлсоном Путін повторив свої заяви про готовність до переговорів, знову звинувативши Україну в тому, що під впливом США і Європи нібито відмовилася від переговорів з Росією після відведення військ РФ з-під Києва в 2022 році.

Як відомо, наприкінці січня цього року Bloomberg повідомив, що Кремль таємно передав Вашингтону сигнал про готовність до переговорів щодо досягнення миру в Україні та можливість відмовитися від вимог щодо нейтрального статусу цієї країни. Проте прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пізніше спростував повідомлення агентства про готовність російської влади йти на поступки Україні. Між тим оглядачі як не вбачали, так і не вбачають у Путіна ознак готовності до серйозних переговорів про мир. Західні чиновники вважають, що президент РФ має намір "пересидіти Захід", продовжувати війну, доки в західних країнах не ослабне громадська підтримка України.

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Путін також звернувся до Конгресу США, де наразі виділення подальшої військової підтримки Україні блокується республіканцями: "Я скажу вам, що ми говоримо щодо цього і що ми доносимо до керівництва США. Якщо ви дійсно хочете припинити бойові дії, вам потрібно припинити постачання зброї".

Путін заявив, що Росія не має інтересу нападати на Європу

Коментуючи побоювання можливого нападу з боку Росії, що зростають у європейських країнах, Путін заявив, що у РФ "немає жодних інтересів ні в Польщі, ні в Латвії - ніде". "Росія спрямує свої війська до Польщі лише в одному випадку: якщо з боку Польщі буде напад на Росію", - додав він. Розмови про плани Росії застосувати тактичну ядерну зброю президент РФ назвав "страшилками", хоча раніше сам неодноразово згадував про загрозу застосування ядерної зброї.

Путін натякнув на можливість обміняти журналіста WSJ на вбивцю

Журналіст американської газети The Wall Street Journal (WSJ), якого утримують в СІЗО "Лефортово", Еван Гершкович може повернутися в США, якщо американські спецслужби підуть назустріч їх російським колегам у певних питаннях, заявив президент РФ.

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При цьому він опосередковано згадав росіянина Вадима Красікова, який відбуває довічне покарання в Німеччині за те, що у 2019 році в Берліні застрелив колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. "Сидить в одній країні, країні-союзниці Сполучених Штатів, людина, яка з патріотичних міркувань ліквідувала в одній із європейських столиць бандита", - заявив Путін і додав, що "між спецслужбами іде діалог".

Путін звинуватив США у підриві "Північних потоків"

На запитання Карлсона про ймовірних винуватців диверсії на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" Путін відповів: "Ви, звичайно", маючи на увазі США. Він додав, що РФ готова й надалі постачати газ до Німеччини по вцілілій гілці газопроводу і дорікнув, що Берлін її не відкриває. ФРН майже півтора року тому повністю відмовилася від російського газу через війну Росії проти України.