Екскомандувач НАТО: Переговори України та РФ можливі у 2024

Джеймс Ставрідіс вважає, що війна Росії проти України може завершитись за "корейським сценарієм". На його думку, Україна приєднається до НАТО, а РФ збереже окуповані території.

Як Росія, так і Україна виснажені веденням війни, у зв'язку з чим є ймовірність, що вони почнуть переговори наприкінці поточного року, вважає колишній головнокомандувач силами Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі Джеймс Ставрідіс.

"Думаю, що до кінця року, можливо після виборів у США, у нас буде момент для потенційних переговорів", - сказав він 28 січня в інтерв'ю радіостанції WABC 770 AM.

На його думку, війна Росії проти України може закінчитися, "як корейська війна", що означає, наприклад, що Росія контролюватиме Крим.

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"З іншого боку, я припускаю, що Україна вступить до НАТО", - продовжив Ставрідіс.

Він додав, що "контури цієї угоди, ймовірно, стануть яснішими в міру того, як розвиватиметься цей рік", передає американське видання The Hill .

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Як повідомлялося, 26 січня Bloomberg написав, що Росія передала високопоставленим американським чиновникам через посередника сигнал про готовність до переговорів і можливості відмовитися від вимог нейтрального статусу України.

Водночас, як ідеться в публікації, президент РФ Володимир Путін не готовий відмовитися від захоплених останніми роками українських земель, які становлять приблизно 18 відсотків території України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це повідомлення абсолютно не відповідає реальності.