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ПолітикаНімеччина

"Гнітюче рішення": Шольц прокоментував ядерну загрозу від РФ

Максим Сидоржевський | Ілля Коваль
7 жовтня 2023 р.

Плани Росії відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань канцлер Німеччини назвав "одним із багатьох гнітючих рішень" Володимира Путіна.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц Фото: Jorge Guerrero/AFP/Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав плани Росії відкликати ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань черговим "гнітючим рішенням" президента РФ Володимира Путіна.

"Вихід Росії крок за кроком з угод з контролю за озброєннями - це одне з багатьох гнітючих рішень російського президента. І це нехороший розвиток подій для світу", - відповів Шольц на запитання кореспондента DW на пресконференції після неформального саміту Європейського Союзу, що пройшов 6 жовтня в іспанській Гранаді.

Водночас Шольц зауважив, що не бачить, "зрештою, нічого нового" в заяві Путіна про успішне випробування крилатої ракети глобальної дальності з руховою ядерною установкою "Буревісник" і про завершення роботи над надважкою ракетою "Сармат".

"Те, що Росія постійно розширює свій арсенал ядерної зброї - це не є чимось, що ми спостерігаємо зараз, це відбувається давно і завжди дуже голосно проголошується", - сказав канцлер Німеччини.

Читайте також: Зеленський про РФ: Терористи не мають права володіти ядерною зброєю

Путін 5 жовтня висунув ідею про відкликання Росією ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Наступного дня спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що це питання обговорять на найближчому засіданні. За його словами, "це відповідає національним інтересам і буде дзеркальною відповіддю США, які досі не ратифікували договір".

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що відкликання ратифікації договору не означаєпланів Росії проводити ядерні випробування, а має "привести ситуацію до єдиного знаменника" зі США.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань ухвалила Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у 1996 році. Росія ратифікувала документ, США і Китай не зробили цього. СРСР провів останнє ядерне випробування у 1990 році, пострадянська Росія не проводила їх жодного разу. США востаннє робили це в 1992-му. Відтоді в світі провели 10 випробувань: Індія і Пакистан - по два в 1998 році, всі інші здійснила Північна Корея.

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