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Революція гідності
Революція гідності - революційні події в Україні восени 2013-го та взимку 2013-2014 років.
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Новини
19.02.2024
19 лютого 2024 р.
Прокурори незадоволені кількістю вироків у "справах Майдану"
11.02.2024
11 лютого 2024 р.
Новий командувач ТрО керував ВВ при розгоні Майдану - ЗМІ
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Докладно
10 років Майдану: історія протестувальника, який дивом вижив
10 років Майдану: історія протестувальника, який дивом вижив
Події 18-21 лютого стали найкривавішими під час Євромайдану. Побиття і постріл в голову дивом пережив Ігор Чабан.
Суспільство
20.02.2024
20 лютого 2024 р.
Ігор Чабан про розстріли під час Революції гідності
Ігор Чабан про розстріли під час Революції гідності
Події 18-21 лютого 2014 стали найкривавішими під час Революції Гідності. Історія Ігоря Чабана, який дивом вижив.
Суспільство
19.02.2024
19 лютого 2024 р.
20:25 хв.
Чому вирок "Беркуту" за розстріли на Майдані здивував усіх
Чому вирок "Беркуту" за розстріли на Майдані здивував усіх
Після 7,5 року процесу суд присяжних виправдав двох ексміліціонерів. Ще трьох засудили за масові вбивства - але заочно.
Закон і право
19.10.2023
19 жовтня 2023 р.
Чи засудять Януковича і його силовиків за розгін Євромайдану
Чи засудять Януковича і його силовиків за розгін Євромайдану
Процес про роль Віктора Януковича та його оточення у придушенні протестів триватиме довгі роки.
Закон і право
06.10.2023
6 жовтня 2023 р.
Сигнал Байдена: що означає візит президента США в Україну?
Сигнал Байдена: що означає візит президента США в Україну?
Візит Джозефа Байдена у Київ назвали історичним. Чому йому надають особливого значення на тлі війни Росії проти України?
Конфлікти
20.02.2023
20 лютого 2023 р.
Життя між війною та театром
Життя між війною та театром
Актор Євген Нищук служить у підрозділі аеророзвідки ЗСУ на півдні України, водночас продовжуючи працювати в театрі.
Театр
13.01.2023
13 січня 2023 р.
06:56 хв.
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ЄСПЛ визнав порушення прав людини під час Майдану
ЄСПЛ ухвалив рішення стосовно силових розгонів протестувальників в часи Майдану, їхнього затримання та викрадення.
Політика
21.01.2021
21 січня 2021 р.