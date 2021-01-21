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Революція гідності

Революція гідності - революційні події в Україні восени 2013-го та взимку 2013-2014 років.

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Новини

19 лютого 2024 р.

Прокурори незадоволені кількістю вироків у "справах Майдану"

11 лютого 2024 р.

Новий командувач ТрО керував ВВ при розгоні Майдану - ЗМІ

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Докладно

Ігор Чабан під час Євромайдану в Києві

10 років Майдану: історія протестувальника, який дивом вижив

10 років Майдану: історія протестувальника, який дивом вижив

Події 18-21 лютого стали найкривавішими під час Євромайдану. Побиття і постріл в голову дивом пережив Ігор Чабан.
Суспільство20 лютого 2024 р.
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Ігор Чабан про розстріли під час Революції гідності

Ігор Чабан про розстріли під час Революції гідності

Події 18-21 лютого 2014 стали найкривавішими під час Революції Гідності. Історія Ігоря Чабана, який дивом вижив.
Суспільство19 лютого 2024 р.20:25 хв.
Жінка телефонує і плаче, біля неї протестувальники несуть тіло убитого на Майдані Незалежності, 20 лютого 2014 року

Чому вирок "Беркуту" за розстріли на Майдані здивував усіх

Чому вирок "Беркуту" за розстріли на Майдані здивував усіх

Після 7,5 року процесу суд присяжних виправдав двох ексміліціонерів. Ще трьох засудили за масові вбивства - але заочно.
Закон і право19 жовтня 2023 р.
Протестувальники несуть ноші з загиблим на Майдані Незалежності 20 лютого 2014 року

Чи засудять Януковича і його силовиків за розгін Євромайдану

Чи засудять Януковича і його силовиків за розгін Євромайдану

Процес про роль Віктора Януковича та його оточення у придушенні протестів триватиме довгі роки.
Закон і право6 жовтня 2023 р.
Байден та Зеленський у Києві

Сигнал Байдена: що означає візит президента США в Україну?

Сигнал Байдена: що означає візит президента США в Україну?

Візит Джозефа Байдена у Київ назвали історичним. Чому йому надають особливого значення на тлі війни Росії проти України?
Конфлікти20 лютого 2023 р.
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Життя між війною та театром

Життя між війною та театром

Актор Євген Нищук служить у підрозділі аеророзвідки ЗСУ на півдні України, водночас продовжуючи працювати в театрі.
Театр13 січня 2023 р.06:56 хв.
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ЄСПЛ визнав порушення прав людини під час Майдану

ЄСПЛ ухвалив рішення стосовно силових розгонів протестувальників в часи Майдану, їхнього затримання та викрадення.
Політика21 січня 2021 р.