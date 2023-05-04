"Не можу жити без України": як француз допомагає ЗСУ

Вікторія Покатілова

24.05.2024 24 травня 2024 р.

Поль Манандіз - французький співак, який переїхав до Києва після Революції Гідності і відтоді випускає музичні альбоми українською, їздить на фронт з допомогою для ЗСУ та популяризує правду про війну серед європейців. Дивіться самі!