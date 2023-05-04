"Не можу жити без України": як француз допомагає ЗСУ

СуспільствоУкраїна"Не можу жити без України": як француз допомагає ЗСУTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаВікторія Покатілова24.05.202424 травня 2024 р.Поль Манандіз - французький співак, який переїхав до Києва після Революції Гідності і відтоді випускає музичні альбоми українською, їздить на фронт з допомогою для ЗСУ та популяризує правду про війну серед європейців. Дивіться самі! https://p.dw.com/p/4g910Реклама