10 років без Криму: як кримчани в ЗСУ воюють

СуспільствоУкраїна10 років без Криму: як кримчани в ЗСУ воюютьTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаВікторія Покатілова15.03.202415 березня 2024 р.Після окупації Росією Криму у 2014 році тисячі кримських татар та інших жителів півострова покинули його. Десять років по тому дехто з них воює у ЗСУ проти росіян, аби повернутися додому. Про пережите за роки боротьби кримчани розповіли DW.https://p.dw.com/p/4dTWyРеклама