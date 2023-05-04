10 років без Криму: як кримчани в ЗСУ воюють

Вікторія Покатілова

15.03.2024 15 березня 2024 р.

Після окупації Росією Криму у 2014 році тисячі кримських татар та інших жителів півострова покинули його. Десять років по тому дехто з них воює у ЗСУ проти росіян, аби повернутися додому. Про пережите за роки боротьби кримчани розповіли DW.