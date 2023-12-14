У РФ суд відмовився звільнити Гершковича з-під арешту

Громадянина США Евана Гершковича затримали у березні цього року. Йому загрожує від 10 до 20 років ув'язнення за "шпигунство".

Московський міський суд відмовив у звільненні кореспондента московського бюро американського видання The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича та залишив його під арештом до 30 січня 2024 року. Як повідомляє агентство "Інтерфакс", судове засідання відбулося у закритому режимі, оскільки матеріали справи містять гриф "таємно".

28 листопада Лефортівський суд Москви продовжив арешт Гершковича до 30 січня 2024 року.

Про затримання Гершковича, громадянина США 1991 року народження, 29 березня повідомили у центрі громадських зв'язків Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ). Журналіста звинуватили у шпигунстві (ст. 276 КК РФ). Йому загрожує від 10 до 20 років ув'язнення.

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За даними спецслужби, журналіст, "діючи за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Як пояснили у ФСБ, американця затримали в Єкатеринбурзі "при спробі отримання секретних відомостей".

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пізніше заявив, що Гершковича "взяли на місці злочину".

Захист Гершковича повідомляв, що він не визнає провини. Американська влада назвала арешт Гершковича незаконним, запевнивши, що намагатиметься його звільнити. Журналіст утримується у московському СІЗО "Лефортово".