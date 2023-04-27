США запровадили санкції проти ФСБ за затримання американців

Запроваджені Вашингтоном санкції проти ФСБ РФ носять радше символічний характер, адже щодо російської спецслужби вже давно діють американські обмеження.

Адміністрація президента США Джо Байдена в четвер, 27 квітня, запровадила санкції проти Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії та розвідки іранського "Корпусу вартових ісламської революції". Причиною запровадження обмежувальних заходів стало неправомірне затримання громадян США, повідомляє Associated Press (AP).

Втім, як зазначає агенція, ці санкції є значною мірою символічними, оскільки обидві організації вже перебувають під широкими санкціями за цілу низку зловмисних дій - від втручання у вибори і воєнне вторгнення Росії в Україну до підтримки терористичної діяльності.

Читайте також: Як нові санкції США проти Росії вдарили по Угорщині

Неназвані високопосадовці адміністрації відмовилися на прохання AP уточнити, які саме затримання американських громадян стали підставою для запровадження санкцій, заявивши, що вони є відповіддю на систематичні дії обох країн, які несправедливо утримують американців - як в даний час, так і в минулому. Джерела агенції зазначили, що ці заходи готувалися задовго до арешту минулого місяця в Росії репортера The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича, ув'язнення якого уряд США негайно назвав несправедливим.

У четвер міністерство закордонних справ (МЗС) РФ тимчасово заборонило посольству США в Москві відвідувати Гершковича, заарештованого за звинуваченням у шпигунстві. У відомстві обґрунтували цей крок відмовою Вашингтона видати візи російським журналістам, які мали супроводжувати міністра закордонних справ Сергія Лаврова під час його поїздки до Нью-Йорка на засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Російське МЗС назвало цю відмову "провокацією, яка не залишиться без відповіді".

Дивіться також: Очима карикатуриста: Лавров у Нью-Йорку, або Кремлівський Кінг Конг

Арешт журналіста Гершковича у Москві

30 березня суд у Москві заарештував Гершковича за підозрою у шпигунстві. Він став першим закордонним репортером, заарештованим за цим звинуваченням у Росії з 1986 року.

ФСБ стверджує, що журналіст "здійснював збір даних, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Стаття Кримінального кодексу РФ "шпигунство" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 20 років.

WSJ і уряд США заперечують звинувачення на адресу Гершковича.