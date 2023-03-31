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Wall Street Journal
Фото: Miguel Candela/Zuma/IMAGO
ПолітикаСполучені Штати Америки

Wall Street Journal: США треба вислати російських репортерів

Олександра Іванова
51 хв. тому

У Кремлі заклик WSJ після арешту їхнього журналіста в РФ вислати всіх російських репортерів зі США назвали "неправильним".

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Після затримання та взяття під варту в Росії за звинуваченням у шпигунстві американського журналіста The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича видворення зі США посла РФ і всіх російських журналістів стала би "мінімальною відповіддю", йдеться в редакційній статті видання.

Оскільки Кремль придушив роботу російської преси, іноземні кореспонденти є останніми незалежними джерелами новин, пише WSJ. Арешт Гершковича наводить авторів на думку про сплановану провокацію, "щоби залякати іноземну пресу, яка все ще працює в Росії".

Речник Кремля Дмитро Пєсков у п'ятницю, 31 березня, заявив, що подібні вимоги є "неправильними". Він стверджує, що всі іноземні журналісти в РФ "не стикаються з жодними обмеженнями і прекрасно працюють", а у випадку Гершковича "йдеться про діяльність під прикриттям журналістської, діяльність шпигунську".

США закликали американців негайно покинути РФ

Після арешту Гершковича влада США закликала всіх американських громадян негайно покинути Росію.

Гершкович став першим американським репортером з часів "холодної війни", якого заарештували в Росії за звинуваченням у шпигунстві. Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ закидає йому "збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств військово-промислового комплексу". WSJ ці твердження рішуче заперечує.

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