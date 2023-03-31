Wall Street Journal: США треба вислати російських репортерів
Олександра Іванова
51 хв. тому
У Кремлі заклик WSJ після арешту їхнього журналіста в РФ вислати всіх російських репортерів зі США назвали "неправильним".
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Після затримання та взяття під варту в Росії за звинуваченням у шпигунстві американського журналіста The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича видворення зі США посла РФ і всіх російських журналістів стала би "мінімальною відповіддю", йдеться в редакційній статті видання.
Оскільки Кремль придушив роботу російської преси, іноземні кореспонденти є останніми незалежними джерелами новин, пише WSJ. Арешт Гершковича наводить авторів на думку про сплановану провокацію, "щоби залякати іноземну пресу, яка все ще працює в Росії".
Речник Кремля Дмитро Пєсков у п'ятницю, 31 березня, заявив, що подібні вимоги є "неправильними". Він стверджує, що всі іноземні журналісти в РФ "не стикаються з жодними обмеженнями і прекрасно працюють", а у випадку Гершковича "йдеться про діяльність під прикриттям журналістської, діяльність шпигунську".
Гершкович став першим американським репортером з часів "холодної війни", якого заарештували в Росії за звинуваченням у шпигунстві. Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ закидає йому "збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств військово-промислового комплексу". WSJ ці твердження рішуче заперечує.