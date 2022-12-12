США: РФ обговорювала обмін убивці Хангошвілі на американців

Росія намагалася включити засудженого в Німеччині Вадима Красікова до операції з обміну Бріттні Ґрайнер та Пола Вілана. У Білому домі цю пропозицію вважали несерйозною.

Під час переговорів про звільнення американської баскетболістки Бріттні Ґрайнер та юриста Пола Вілана Росія просила про видачу Вадима Красікова, засудженого у Німеччині у справі про вбивство у Тіргартені. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі в ефірі американського телеканалу ABC у неділю, 11 грудня.

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"Вони (представники російської сторони - Ред.) просили про видачу чоловіка, вбивці, який ув'язненний в Німеччині", - сказав Кірбі. Він додав, що США не вважали цю пропозицію серйозною, оскільки Вашингтон не може втручатися в питання з засудженим, який відбуває покарання в іншій країні.

Вадим Красіков наприкінці 2021 року був засуджений у Німеччині до довічного позбавлення волі за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Вищий земельний суд Берліна вважав доведеним твердження сторони звинувачення, що Красіков вчинив злочин за вказівкою влади Росії. Хангошвілі застрелили 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен.

Бріттні Ґрайнер обміняли на Віктора Бута

Про те, що Росія намагається додати до угоди щодо обміну Бріттні Ґрайнер та Пола Вілана Вадима Красікова у липні повідомляв з посиланням на джерела американський телеканал CNN. За даними ЗМІ, російська сторона передала цю пропозицію неофіційними каналами спецслужб. У США раніше не розголошували деталі обговорення угоди з Москвою, однак у серпні Білий дім заявив, що отримав "віроломну" відповідь російської влади на пропозицію про обмін ув'язненими.

У грудні Бріттні Ґрайнер обміняли на громадянина РФ Віктора Бута, який відбував покарання у Сполучених Штатах за торгівлю зброєю. Ґрайнер у Росії визнали винною у контрабанді та зберігання наркотиків. У серпні суд у РФ засудив її до дев'яти років колонії загального режиму та штрафу в 1 мільйон рублів.