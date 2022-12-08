"Збройний барон" за спортсменку: США і РФ обміняли бранців

Баскетболістку збірної США Брітні Ґрайнер обміняли на громадянина Росії Віктора Бута, який відбував термін у Сполучених Штатах за торгівлю зброєю. Обмін здійснено в аеропорту Абу-Дабі, повідомляє у четвер, 8 грудня, агентство dpa.

Звільнення Ґрайнер в Twitter підтвердив президент США Джо Байден. В міністерстві закордонних справ РФ також повідомили про обмін.

"Збройний барон" Віктор Бут

Спецслужби США називають Віктора Бута "одним із найбільших нелегальних торговців зброєю у світі". У 2008 році агенти американського Управління боротьби з наркотиками під виглядом "колумбійських повстанців" заманили Бута до Бангкока, нібито для укладення угоди на постачання сучасної зброї. 6 березня того ж року його було заарештовано поліцією Таїланду і в середині листопада 2010 року екстрадовано до США. 5 квітня 2012 року федеральний суд у Нью-Йорку засудив Бута до 25 років позбавлення волі.

"Контрабандистка" Брітні Ґрайнер

Ґрайнер - одна з найкращих баскетболісток світу, яка з 2016 року грала в російському клубі УГМК. В лютому 2022 року в російському аеропорту в багажі спортсменки виявили картриджі для вейпа з невеликою кількістю олії канабісу. Її звинуватили в у контрабанді та зберіганні наркотиків та засудили до дев'яти років колонії загального режиму та штрафу в 1 мільйон рублів (близько 15 тисяч євро).

Пакетний обмін не відбувся

За даними ЗМІ, адміністрація президента США не раз пропонувала Росії обміняти Ґрайнер і засудженого в Росії за шпигунство колишнього морського піхотинця Пола Вілана на Віктора Бута. У свою чергу, як повідомляв телеканал CNN, Москва вимагала додати в угоду щодо обміну Ґрайнер та Вілана ще одного росіянина - Вадима Красікова, якого в Німеччині визнали винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілів Берліні.

У Вашингтоні деталі обговорення угоди з Москвою не розголошували. Однак у серпні Білий дім заявив, що отримав "віроломну" відповідь російської влади на пропозицію про обмін ув'язненими, пояснивши, що Сполучені Штати не вестимуть переговори з цих позицій.

Брат Пола Вілана заявив, що влада США заздалегідь попередила їхню родину, що засуджений американець не буде включений в новий обмін ув'язненими між Москвою і Вашингтоном, повідомив "Інтерфакс".