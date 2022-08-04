Американську баскетболістку Ґрайнер засудили в Росії до дев'яти років колонії

Суд у Підмосков'ї у четвер, 4 серпня, засудив американську баскетболістку Брітні Ґрайнер до дев'яти років колонії за звинуваченням у зберіганні та контрабанді наркотиків. Державний обвинувач під час дебатів просив засудити її до 9,5 року колонії загального режиму та штрафу в розмірі мільйон рублів.

31-річна Ґрайнер вважається експертами однією з найкращих баскеталісток у світі. Вона двічі - в 2016 та 2020 роках вигравала у складі збірної США Олімпійські ігри. Крім того, Ґрайнер - чемпіонка жіночої Національної баскетбольної асоціації, дворазова чемпіонка світу та володарка багатьох інших спортивних нагород.

Баскетболістку затримали в лютому в московському аеропорту Шереметьєво. Слідство стверджує, що в її багажі знайшли картриджі для вейпу з гашишною олією. Спортсменка визнала це, але заявила, що не збиралася ввозити заборонену речовину до Росії навмисно. Вона запевняє, що збирала речі в стані стресу і сама не пам'ятала, що поклала до сумки картриджі. Ґрайнер також наголосила, що застосовує наркотики виключно для особистого користування.

Прокурор, виступаючи в суді, заявив, що слідство не виявило обставин, які обтяжують або пом'якшують провину Ґрайнер. Держобвинувач попросив зарахувати в строк покарання час, проведений баскетболісткою у слідчому ізоляторі.

РФ пропонувала обміняти Ґрайнер на вбивцю чеченського командира

Наприкінці липня американський телеканал CNN повідомив, що США запропонували обміняти Ґрайнер і американського юриста Пола Вілана, який також утримується в російській в'язниці, на Віктора Бута, який відбуває в Сполучених Штатах строк за торгівлю зброєю. Його засудили в 2012 році до 25 років в'язниці за спробу контрабанди зброї, підтримку тероризму та змову з метою вбивства американців та офіційних представників США.

Згодом CNN дізнався, що Росія запропонувала додати до угоди ще одного росіянина - Вадима Красікова, якого визнали винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. В США, за даними каналу, таку пропозицію розглядали, як "проблематичну", оскільки Красікова засудили в Німеччині, де він і відбуває покарання. Адміністрація президента США Джо Байдена нібито направила до Берліна пропозицію розглянути включення Красікова до угоди, але сумнівалася, що Німеччина всерйоз розгляне цей варіант. На їхню думку, такими "несерйозними пропозиціями" влада РФ намагалася виграти час до моменту закінчення суду над американською баскетболісткою.

1 серпня Білий дім підтвердив, що отримав від Кремля "віроломну" пропозицію, яку вважає несерйозною. Будь-які інші деталі там не повідомили, але наголосили, що у Вашингтоні "ставляться дуже серйозно" до долі Ґрайнер і Вілана.

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