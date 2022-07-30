Росія домагається обміну вбивці чеченського командира Хангошвілі - ЗМІ

Росія звернулася до Сполучених Штатів із пропозицією додати ще одного росіянина до угоди щодо обміну баскетболістки Брітні Ґрайнер і юриста Пола Вілана - громадян США, які утримуються в російських в'язницях - на Віктора Бута, який відбуває в США строк за торгівлю зброєю. Як повідомила 29 липня американська телемережа CNN із посиланням на джерела, йдеться про Вадима Красікова, якого визнали винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Російська сторона нібито передала цю пропозицію неофіційними каналами Федеральної служби безпеки. У США таку пропозицію вважають "проблематичною", оскільки Красікова засудили в Німеччині, де він і відбуває покарання. Крім того, співрозмовники CNN наголошують на несумірності покарань учасників обміну: Ґрайнер звинувачують у контрабанді наркотиків, Вілана - у шпигунстві, а Красікова під час скоєння вбивства бачили свідки.

Проте адміністрація президента США Джо Байдена, за даними телеканалу, направила до Берліна пропозицію розглянути включення Красікова до угоди, оскільки налаштована повернути Ґрайнер. Однак американські посадовці сумніваються, що у ФРН всерйоз розглянуть цей варіант. На їхню думку, такими "несерйозними пропозиціями" влада РФ намагається виграти час до моменту закінчення суду над американською баскетболісткою.

Напередодні, під час першої з моменту повномасштабної війни в Україні телефонної розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Кремль прийняти пропозицію щодо звільнення Ґрайнер і Вілана. При цьому він заявив, що публічно не даватиме оцінку відповіді, яку отримав від Лаврова.

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Вбивство чеченського командира в Берліні

Росіянин Красіков у серпні 2019 року прибув до Берліна через Францію та Польщу з підробленим паспортом на ім'я Вадима Соколова, вистежив Хангошвілі та застрелив його у парку Малий Тіргартен. За даними порталу The Insider, Красіков пов'язаний зі структурами російського ФСБ.

Красікова впізнав український свідок. У грудні 2021 року його засудили до довічного ув'язнення, а звинувачення вказувало, що вбивство скоїли з політичних мотивів на замовлення російських державних відомств. Хангошвілі воював проти російської армії у другій чеченській війні в 2000-2004 роках і Москва вважала його ворогом. Після вбивства президент РФ Володимир Путін заявив, що той був організатором вибухів у московському метро, ​​проте не навів жодних доказів.