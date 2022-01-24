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Фото: Laurent Gillieron/Keystone/picture-alliance
Фото: Laurent Gillieron/Keystone/picture-alliance
Олімпійські ігри
Олімпійські ігри - міжнародні спортивні змагання під егідою Міжнародного олімпійського комітету.
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Новини
18.07.2024
18 липня 2024 р.
На Олімпіаду поїдуть 15 спортсменів з РФ і 16 - з Білорусі
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Докладно
Як війна Росії проти України змінює Олімпіаду?
Як війна Росії проти України змінює Олімпіаду?
На Олімпіаді в Парижі представники Росії все ж виступатимуть - як "нейтральні". Як це вплине на проведення Ігор?
Спорт
19.07.2024
19 липня 2024 р.
15:42 хв.
Українці на Олімпіаді: "Найголовніше, що зможемо виступити"
Українці на Олімпіаді: "Найголовніше, що зможемо виступити"
DW зустрілася з українським гімнастом Ігорем Радівіловим, який тренується в Німеччині.
Спорт
18.07.2024
18 липня 2024 р.
Бідний: Українські атлети - приваблива ціль для провокацій
Бідний: Українські атлети - приваблива ціль для провокацій
Глава мінспорту України в інтерв'ю DW - про спорт в умовах війни, виклики Олімпіади та "нейтральних" росіян.
Спорт
15.05.2024
15 травня 2024 р.
100 днів до Олімпіади в Парижі: очікування й переживання
100 днів до Олімпіади в Парижі: очікування й переживання
Очікування літньої Олімпіади в Парижі супроводжується проблемами з безпекою й політичними суперечками.
Спорт
17.04.2024
17 квітня 2024 р.
Українська топ-борчиня готується до Олімпіади попри війну
Українська топ-борчиня готується до Олімпіади попри війну
Ірина Коляденко пережила нервовий зрив після окупації Ірпеня, але тепер готується до Олімпійських ігор-2024 в Парижі.
Спорт
11.01.2024
11 січня 2024 р.
01:57 хв.
Париж готується до Олімпіади-2024 за новими стандартами
Париж готується до Олімпіади-2024 за новими стандартами
Господарі цьогорічної Олімпіади хочуть організувати найекологічніші Ігри в історії. Але є багато критичних запитань.
Спорт
08.01.2024
8 січня 2024 р.
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Спорт
18.12.2023
18 грудня 2023 р.
Українські плавчині готуються до Олімпіади попри обстріли
Українські синхроністки готуються до Олімпіади-2024 попри російські обстріли Харкова.
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08.11.2023
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5 вересня 2022 р.
Застосунок Олімпіади в Пекіні небезпечний для учасників
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Суспільство
24.01.2022
24 січня 2022 р.
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