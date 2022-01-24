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Будівля Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні (Швейцарія)
Фото: Laurent Gillieron/Keystone/picture-allianceФото: Laurent Gillieron/Keystone/picture-alliance

Олімпійські ігри

Олімпійські ігри - міжнародні спортивні змагання під егідою Міжнародного олімпійського комітету.

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Новини

18 липня 2024 р.

На Олімпіаду поїдуть 15 спортсменів з РФ і 16 - з Білорусі

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Як війна Росії проти України змінює Олімпіаду?

Як війна Росії проти України змінює Олімпіаду?

На Олімпіаді в Парижі представники Росії все ж виступатимуть - як "нейтральні". Як це вплине на проведення Ігор?
Спорт19 липня 2024 р.15:42 хв.
Ігор Радівілов виступить на Олімпіаді на Парижі 2024, попри труднощі та відчай, спричинені війною в Україні

Українці на Олімпіаді: "Найголовніше, що зможемо виступити"

Українці на Олімпіаді: "Найголовніше, що зможемо виступити"

DW зустрілася з українським гімнастом Ігорем Радівіловим, який тренується в Німеччині.
Спорт18 липня 2024 р.
Олімпійська символіка перед Ейфелевою вежею в Парижі

Бідний: Українські атлети - приваблива ціль для провокацій

Бідний: Українські атлети - приваблива ціль для провокацій

Глава мінспорту України в інтерв'ю DW - про спорт в умовах війни, виклики Олімпіади та "нейтральних" росіян.
Спорт15 травня 2024 р.
Під час церемонії запалювання олімпійського вогню в Греції, 16 квітня 2024

100 днів до Олімпіади в Парижі: очікування й переживання

100 днів до Олімпіади в Парижі: очікування й переживання

Очікування літньої Олімпіади в Парижі супроводжується проблемами з безпекою й політичними суперечками.
Спорт17 квітня 2024 р.
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Українська топ-борчиня готується до Олімпіади попри війну

Українська топ-борчиня готується до Олімпіади попри війну

Ірина Коляденко пережила нервовий зрив після окупації Ірпеня, але тепер готується до Олімпійських ігор-2024 в Парижі.
Спорт11 січня 2024 р.01:57 хв.
Логотип Олімпійських ігор у Парижі

Париж готується до Олімпіади-2024 за новими стандартами

Париж готується до Олімпіади-2024 за новими стандартами

Господарі цьогорічної Олімпіади хочуть організувати найекологічніші Ігри в історії. Але є багато критичних запитань.
Спорт8 січня 2024 р.
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Українські плавчині готуються до Олімпіади попри обстріли

Українські синхроністки готуються до Олімпіади-2024 попри російські обстріли Харкова.
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Як топ-боксерка України готується до Олімпіади попри війну

Триразова чемпіонка України з боксу Ганна Лисенко про Олімпіаду-2024 у Парижі та можливу участь росіян і білорусів.
Суспільство18 липня 2023 р.02:00 хв.
Трагедія на Олімпійських іграх у Мюнхені

Трагедія на Олімпіаді у Мюнхені: пів століття потому

Критичне осмислення трагедії на Олімпійських іграх у Мюнхені дається Німеччині з великими труднощами.
Політика5 вересня 2022 р.
Жінки з телефоном на тлі символу Олімпіади в Пекіні-2022

Застосунок Олімпіади в Пекіні небезпечний для учасників

Той, хто їде на Олімпіаду до Китаю, має задокументувати стан свого здоров'я за допомогою додатку My2022.
Суспільство24 січня 2022 р.
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