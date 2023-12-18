Бідний: спортсмени РФ і вояки роблять спільну справу

Російських і білоруських спортсменів не можна допускати до Олімпійських ігор, бо вони є співучасниками війни проти України. Про це в інтерв'ю DW заявив виконувач обов'язків міністра спорту Матвій Бідний.

DW: Пане Бідний, як ви сприймаєте нещодавнє рішення МОК дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі наступного року у статусі "нейтральних атлетів"?

Матвій Бідний: Ми засуджуємо безвідповідальне рішення 15 членів Виконкому МОК. Це персональне рішення кожного з них та персональна відповідальність кожного з них. Коли одна нація розв'язала в Європі найбільшу агресивну війну з часів Другої світової та намагається знищити іншу націю, то називати цих людей "нейтральними" - означає підтримувати вбивства. Російські функціонери зловтішаються рішенню МОК та не приховують, що усі й так знають, які країни представляють так звані "нейтральні" атлети. Росіяни та білоруси - не "нейтральні". Вони є ресурсом та інструментом для російської пропаганди.

Що планує тепер робити Україна? Чи стоїть на порядку денному питання про бойкот Олімпіади з боку українських спортсменів?

Ми будемо зважено підходити до цього питання, поспішати із рішенням не варто. Ми ухвалимо консолідоване та зважене рішення, виходячи з наших національних інтересів, адже Олімпійські ігри - це більше, ніж просто спорт. В умовах зовнішньої агресії це стає предметом зовнішньої та безпекової політики. Росія звикла використовувати спорт для воєнної пропаганди. Їхні олімпійці беруть участь у пропагандистських заходах, збирають гроші для російських окупантів та прославляють кривавого російського диктатора. Рішення про участь в Олімпійських іграх ми будемо ухвалювати спільно зі спортсменами, спортивними федераціями та політичним керівництвом країни.





Олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін отримує нагороду від президента РФ Володимира Путіна, який розв'язав загарбницьку війну проти Україну. Архівне фото, вересень 2021 року Фото: Yevgeny Biyatov/TASS/IMAGO

Які варіанти дій ви розглядаєте, аби завадити участі російських і білоруських спортсменів в іграх у Парижі?

Ми будемо доводити, що абсолютна більшість атлетів РФ мають зв'язок з кривавим режимом і не відповідають рекомендаціям та умовам допуску, які запропонував МОК. Російські атлети мають ті ж паспорти, що й російські окупанти, які вбивають українців. Президент України Володимир Зеленський звертався до Томаса Баха (президента МОК. - Ред.) і пояснював: "Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю". На сайті українського міністерства молоді й спорту оновлюється база із понад 600 атлетів з Росії та Білорусі, які відкрито підтримують війну. Ця база містить конкретні факти, заяви та цитати агресивних атлетів. Про усі ці факти ми повідомляємо МОК та Міжнародні федерації. Складається враження, що Міжнародний олімпійський комітет не зробив висновків із минулого сторіччя, коли Адольфу Гітлеру у 1936 році дозволили використати спорт для пропаганди. Ми всі добре пам'ятаємо, які наслідки це мало для світу.

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Якщо взяти конкретний приклад, що для вас означає випадок тхеквондиста Владислава Ларіна, який у відеозверненні закликав жертвувати на потреби російської війни проти України?

У Владислава Ларіна не лише є військове звання і контракт зі збройними силами, він ще й збирає гроші на потреби війни, з'являється у пропагандистських відео. Він - приклад того, що російські спортсмени і російські окупанти роблять спільну справу. Ми вважаємо, що кожен спортсмен з російським або білоруським громадянством несе частку відповідальності за вбивства українців. Навіть якщо спортсмени жодним чином не висловили свою думку про війну, вони висловлюють мовчазну солідарність з вбивцями. Коли один народ намагається знищити інший, не можна просто мовчати. Ми скерували відповідне звернення до міжнародної федерації та МОК. Це непослідовна і цинічна позиція міжнародної федерації, яка, судячи з цього кроку (дозволу російським спортсменам брати участь у змаганнях - Ред.) перебуває під російським впливом.

На яке рішення ви розраховуєте зрештою?

Ми зробимо все, що можливо, аби Міжнародний олімпійський комітет дослухався до здорового глузду і захистив олімпійську хартію від російського впливу. Росія ставить під питання засадничі принципи олімпійського руху і кидає тінь на репутацію Олімпійських ігор. За цих обставин в інтересах кожного, щоби спортсмени, які є гвинтиками пропагандистської машини російського і білоруського диктаторів, не були допущені до найбільшої події у світі спорту.

Розмова перекладена з англійської з незначними скороченнями.