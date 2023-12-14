МОК допустив шістьох росіян до Олімпійських ігор

В Олімпіаді-2024 у Парижі зможуть взяти участь шість атлетів з Росії та п'ять з Білорусі - у "нейтральному статусі".

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) змінив інформацію про "нейтральних спортсменів" з Росії, допущених на Олімпіаду в Парижі 2024 року, повідомляють інформаційні агентства в четвер, 14 грудня.

У повідомлення на сайті МОК, спершу опубліковане 8 грудня, внесли правки 13 грудня. Раніше там повідомлялося про вісьмох індивідуальних "нейтральних спортсменів" з РФ і про трьох з Білорусі. Тепер ідеться про шістьох росіян і п'ятьох білорусів.

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"Серед 4600 спортсменів з усього світу, які наразі пройшли кваліфікацію на Париж-2024, є тільки 11 індивідуальних нейтральних спортсменів (шість із російським паспортом плюс п'ять з білоруським)", - сказано в повідомленні.

МОК наголошує, що атлети з Росії та Білорусі можуть виступити тільки як "індивідуальні нейтральні спортсмени", а команди до змагань допущені не будуть.

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Крім того, спортсменів і персонал, який працює з ними, не допустять на Олімпіаду, якщо вони активно підтримують російську агресію проти України або значаться в армії чи органах безпеки своїх країн.

На Олімпіаді спортсменам заборонятиметься використовувати прапор, гімн, кольори і будь-які інші ідентифікатори Росії чи Білорусі. Офіційні особи з цих країн не зможуть відвідати Ігри.

Ще однією умовою є обов'язок цих спортсменів пройти перевірку на допінг і підписати оновлені умови участі, які включають в себе обіцянку поважати Олімпійську хартію.

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