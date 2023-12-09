World Athletics не допустить легкоатлетів РФ до Олімпіади

Хоча МОК допустив спортсменів Росії та Білорусі до участі в Олімпіаді в Парижі, президент World Athletics Себастьян Коу унеможливив це для легкоатлетів.

Президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) Себастьян Коу відкинув можливість участі російських або білоруських легкоатлетів в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі навіть у нейтральному статусі.

"Можливо, ви побачите в Парижі нейтральних спортсменів із Росії та Білорусі, але у легкій атлетиці цього не буде", - заявив він на пресконференції у п'ятницю, 8 грудня.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив спортсменам з Росії та Білорусі виступити в Парижі як нейтральним атлетам - крім тих, хто активно підтримує бойові дії, має контракти з армією або силовими органами, а також бере участь у командних видах спорту.

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Себастьян Коу вже й раніше дистанціювався від МОК та відмовлявся допускати росіян до легкоатлетичних змагань. Європейська легкоатлетична асоціація також неодноразово висловлювалася проти повернення Росії до міжнародних змагань.

У березні World Athletics вирішила, що Росія та Білорусь не будуть допущені до міжнародних змагань навіть із нейтральними спортсменами через війну Росії проти України.

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Було створено робочу групу, яка оцінить, чи зможуть і коли російські та білоруські спортсмени повернутися до змагань, а також розгляне, "чи санкції є достатніми, чи їх слід замінити, додати або змінити іншими санкціями".

Літні Олімпійські ігри у Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.