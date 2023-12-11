Українська шаблістка Харлан: Росіянам не місце на Олімпіаді

Одна з найзнаменитіших і титулованих спортсменок України закликала країни світу підключитися до дій щодо скасування "ганебного" рішення МОК про допуск спортсменів із РФ та Білорусі до участі в Олімпіаді-2024.

Українська шаблістка, олімпійська чемпіонка 2008 року Ольга Харлан виступила проти участі російських спортсменів на Олімпійських іграх та на інших міжнародних змаганнях у будь-якому статусі. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook у неділю, 10 грудня, коментуючи рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі у літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році.

Вона нагадала, що понад 370 українських спортсменів вбито після повномасштабного вторгнення, а дев'ять міст України повністю знищені російськими військовими. Також Харлан вказала, що вже понад 3 тисячі ракет випустила Росія по мирних містах України та поцілила у людей та цивільні об'єкти.

"Це суха статистика у відкритому доступі, яку ведуть не тільки українські ЗМІ, але і світові ресурси.Знаючи це, МОК (який самостійно виключив російський комітет зі своєї організації) приймає рішення допустити причетних до війни російських спортсменів у нейтральному статусі на Олімпійські ігри. Які емоції це викликає? На жаль, я нічому не дивуюся, але це обурює", - зазначила Харлан.

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За її словами, коли "весь світ спостерігає за війною, більшість країн підтримують Україну і допомагають нам боротися зі злом, а МОК просто бере і допускає це зло до Олімпійських Ігор".

"Хочеться кричати і ставити безліч питань: "Чому так? Чому люди, які крокують з військовими порадами, отримують ордена від генералів-вбивць мають право знаходитися поряд з світовою елітою спорту". Але це не допоможе. Допоможуть дії. Зробимо все, щоб і спортсмени, і національний комітет, а також інші країни підключилися до того, щоб скасувати це ганебне рішення. І паризькі ігри стануть місцем чесної боротьби за медаль, а не черговим плацдармом для Росіі", - резюмувала вона.

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Рішення МОК про допуск росіян та білорусів до Олімпіади

8 грудня МОК вирішив допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, але з обмеженнями. Атлети з Росії та Білорусі зможуть взяти участь у змаганнях у нейтральному статусі. Крім того, вони мають погодитись з умовами нової Олімпійської хартії, включно з пунктом щодо "миротворчої місії олімпійського руху".

МОК також висловив намір не допускати на Олімпіаду спортсменів, які висловлювалися на підтримку війни РФ проти України або співпрацювали з армією або спецслужбами Росії та Білорусі.

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Натепер в Олімпіаді-2024 дозволили брати участь вісьмом спортсменам з РФ та трьом білоруським атлетам.

Також із повідомлення МОК випливає, що Росії та Білорусії буде відмовлено у допуску спортсменів у командних видах змагань. Крім того, символіка країн демонструватись не буде.

Втім, президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) Себастьян Коу відкинув можливість участі російських або білоруських легкоатлетів в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі навіть у нейтральному статусі.