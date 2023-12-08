МОК допустив атлетів з РФ і Білорусі до Олімпіади 2024 року

Атлети з РФ і Білорусі отримають змогу виступати на Олімпіаді в Парижі, вирішили в МОК. Утім, участь спортсменів з обох країн можлива лише в нейтральному статусі.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, але з обмеженнями. Про відповідне рішення МОК повідомив офіційний вебсайт організації.

"Окремі нейтральні спортсмени, які пройшли кваліфікацію в рамках наявних кваліфікаційних систем Міжнародних федерацій на ігровому полі, будуть оголошені такими, що мають право брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі", - наголошується в заяві МОКу.

Утім, згідно з рішенням, атлети з Росії та Білорусі зможуть взяти участь у змаганнях у нейтральному статусі. Крім того, вони мають погодитись з умовами нової Олімпійської хартії, включно з пунктом щодо "миротворчої місії олімпійського руху".

МОК також висловив намір не допускати на Олімпіаду спортсменів, які висловлювалися на підтримку війни РФ проти України або співпрацювали з армією або спецслужбами Росії та Білорусі.

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Натепер в Олімпіаді-2024 дозволили брати участь восьми спортсменам з РФ та трьом білоруським атлетам. "Для порівняння, на сьогодні понад 60 українських спортсменів пройшли відбір на Париж-2024. Очікується, що українська делегація буде приблизно в такому ж складі щодо чисельності, як на Олімпіаді-2020 у Токіо", - йдеться в повідомленні на сайті МОК.

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Також із повідомлення МОК випливає, що Росії та Білорусії буде відмовлено у допуску спортсменів у командних видах змагань. Крім того, символіка країн демонструватись не буде.

Нагадаємо, раніше цьогоріч МОК не допустив спортсменів із Росії та Білорусі до участі в Азійських іграх, що проводилися в вересні.

Одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну МОК заборонив Росії та Білорусі брати участь у міжнародних спортивних заходах. Утім, згодом комітет рекомендував спортивним федераціям дозволити росіянам і білорусам повернутися як нейтральним спортсменам в окремих видах спорту і за дотримання суворих умов.

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Ця рекомендація не стосується участі в літніх Олімпійських іграх у Парижі 2024 року і зимових Олімпійських іграх в Італії 2026 року, повідомляли раніше спеціалізовані спортивні ЗМІ.

Раніше в Києві не виключали бойкоту Олімпіади в Парижі в разі допущення атлетів з РФ.