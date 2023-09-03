МОК не допустив атлетів із РФ і Білорусі до Азійських ігор

Участь російських і білоруських спортсменів в Азійських іграх "нездійсненна з технічних причин", заявили в МОК. Ці змагання дають змогу кваліфікуватися на Олімпіаду в Парижі.

Спортсменів із Росії та Білорусі не допустять до участі в Азійських іграх, які розпочнуться 23 вересня, повідомив портал Inside the games. Раніше про те саме повідомило видання The Indian Express із посиланням на Олімпійську раду Азії (ОРА).

"Концепція участі спортсменів із російськими та білоруськими паспортами на Азійських іграх 2023 року опрацьовувалася, але виявилася нездійсненною з технічних причин", - заявили в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК). "Російських і білоруських спортсменів (на Азійських іграх. - Ред.) не буде, і це рішення МОК, а не ОРА", - уточнив Inside the games представник ОРА.

Обмеження для спортсменів із РФ і Білорусі через війну

Одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну МОК заборонив Росії та Білорусі брати участь у міжнародних спортивних заходах. Утім, згодом комітет рекомендував спортивним федераціям дозволити росіянам і білорусам повернутися як нейтральним спортсменам в окремих видах спорту і за дотримання суворих умов.

Ця рекомендація не стосується участі в літніх Олімпійських іграх у Парижі 2024 року і зимових Олімпійських іграх в Італії 2026 року, нагадує Inside the games. Рішення щодо цього питання буде ухвалено "у відповідний час", заявили в МОК.

Читайте також: Чи допустять атлетів з Росії та Білорусі до участі в Олімпіаді в Парижі?

У липні ЗМІ повідомляли, що до 500 російських і білоруських спортсменів можуть бути допущені до Азійських ігор 2023 року в нейтральному статусі. Участь у змаганні дала б змогу спортсменам кваліфікуватися на Олімпійські ігри в Парижі.