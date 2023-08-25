У Німеччині проти участі РФ і Білорусі у Паралімпіаді

Поки триває війна, участь росіян і білорусів у спортивних змаганнях неможливо уявити, а позиція МОК у зв'язку з цим є божевільною, заявив глава німецького паралімпійського комітету.

Німецькі паралімпійці, як і раніше, не бачать альтернативи виключенню росіян і білорусів зі складу учасників Паралімпійських ігор 2024 року. "Коли вирує війна і щодня не тільки триває це вбивче вторгнення, а й його наслідки стають дедалі жахливішими, було б просто неймовірним виступати один проти одного в мирних змаганнях", - заявив глава Німецького союзу спортсменів з обмеженими можливостями (DBS) Фрідхельм Юліус Бойхер (Friedhelm Julius Beucher) в інтерв'ю спортивній інформагенції SID у п'ятницю, 25 серпня.

Глава DBS вважає "божевільною" позицію МОК

За рік до початку Паралімпійських ігор у Парижі очільник спілки, що виконує в Німеччині також функції Національного паралімпійського комітету, відкинув і участь атлетів із РФ і Білорусі з "нейтральним" статусом. "У країнах, що перебувають у стані війни, не існує нейтралітету", - пояснив він. Тому позиція Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо росіян і білорусів, не запримічених у відкритій підтримці війни, "чесно кажучи, божевільна", додав Бойхер.

Він очікує, що спортивні чиновники з неєвропейських країн "через глобальну ситуацію" докладуть зусиль щодо недопуску росіян і білорусів до стартів. DBS представляє єдину позицію з іншими європейськими комітетами, а також із національними паралімпійськими комітетами в багатьох частинах світу і "просуватиме цю мирну позицію Німеччини та Європи" на спільних обговореннях.

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МПК розгляне питання про російських і білоруських атлетів наприкінці вересня

На відміну від МОК, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) поки що не давав рекомендацій щодо надання можливості для участі в змаганнях росіян і білорусів на певних умовах. На Генеральній асамблеї в Бахрейні наприкінці вересня МПК має намір розглянути питання про можливий допуск до паризької Паралімпіади російських і білоруських спортсменів.

У Паралімпійських іграх в Пекіні 2022 року росіяни і білоруси не брали участі. Паралімпійські ігри в Парижі відбудуться з 28 серпня по 8 вересня 2024 року.

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