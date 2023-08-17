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СпортЄвропа

Чи допустять атлетів з РФ і Білорусі до Олімпіади в Парижі?

Джонатан Крейн
2 год. тому

У Європі триває обговорення можливої участі спортсменів із Росії та Білорусі в Олімпіаді-2024 у Парижі та - у разі їх участі - наслідків у вигляді можливого бойкоту Ігор із боку України та деяких інших країн.

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Логотип МОК на тлі прапорів РФ і Білорусі
Лого МОК на смартфоні на тлі прапорів РФ та БілорусіФото: ndre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance

Рішення про участь спортсменів із Росії та Білорусі у літніх Олімпійських іграх у Парижі2024 року досі не ухвалено. На це звертає увагу низка європейських ЗМІ, які зараз присвятили публікації цій темі.

Бойкот Ігор навіть за нейтрального статусу спортсменів із РФ

"Держави, які заплямували себе кров'ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх", - цитує прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля спортивна програма Sportschau першого німецького телеканалу ARD. У разі участі росіян і білорусів в Іграх у Парижі Україна бойкотуватиме Олімпіаду, заявив Шмигаль.

Українські атлети гинуть, російські - їдуть на Олімпіаду?

Водночас підтримають бойкот і приєднаються до нього ціла низка країн - причому навіть у тому разі, якщо спортсмени з РФ і РБ виступатимуть у нейтральному статусі, заявив 15 серпня агентству AFP український міністр у справах молоді та спорту і голова Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт. Зараз м'яч перебуває на боці Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і міжнародних спортивних федерацій, додав він.

"Якщо російські спортсмени братимуть участь в Олімпійських іграх, то російські пропагандисти спробують перетворити це свято спорту на свято пропаганди, як це свого часу зробив Гітлер", - вважає український міністр, маючи на увазі проведення нацистською Німеччиною літніх Олімпійських ігор 1936 року в Берліні, уточнила агенція AFP.

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МОК не повинен прикриватися "політичним нейтралітетом"

Тим часом низка депутатів Європарламенту 15 серпня звернулися до МОК, який після року заборон загалом відкрив шлях спортсменам з Росії та Білорусі на міжнародну арену, проте ще не ухвалив рішення про їхню участь в Олімпіаді в Парижі. У листі на ім'я глави МОК Томаса Баха (Thomas Bach) 39 євродепутатів закликають внести ясність у процедуру допуску спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду і пропонують як умову вимагати від них підписання документу із засудженням російської агресії проти України.

Як ідеться в листі, євродепутати вітають той факт, що МОК не відправив Москві та Мінську офіційні запрошення для участі в Олімпіаді, однак "цього недостатньо": "МОК повинен і далі докладати зусиль і не заспокоюватися на рішенні з нейтральними прапорами".

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Тим часом ще раніше міністр спорту Росії Олег Матицін неодноразово відкидав можливість підписання спортсменами будь-яких політичних декларацій, називаючи таку вимогу "червоною рискою". Утім, як зазначили євродепутати у своєму листі, відсутність підписаної декларації також може бути використана в політиці - а саме "російським і білоруським режимами в пропагандистських цілях".

"Диктаторам і авторитарним режимам притаманно інструменталізувати спорт для розширення сфери свого впливу", - вказують автори листа і закликають МОК не прикриватися принципами "політичного нейтралітету". Замість цього спортивним функціонерам потрібно орієнтуватися на Олімпійську Хартію, що розглядає спорт як шлях до утвердження мирного співіснування, нагадують євродепутати.

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