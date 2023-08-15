  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
СпортУкраїна

Гутцайт не виключив бойкоту Олімпіади через РФ

Максим Сидоржевський
32 хв. тому

Якщо МОК дозволить росіянам і білорусам виступати в Парижі як нейтральним спортсменам, а Україна бойкотуватиме Ігри, то "до цього бойкоту приєднаються й інші країни", вважає Вадим Гутцайт.

https://p.dw.com/p/4VDB9
Літню Олімпіаду-2023 прийматиме Париж
Літню Олімпіаду-2023 прийматиме ПарижФото: Thibault Camus/AP/picture alliance

Міністр молоді та спорту України, голова Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт не виключає, що росіяни "зроблять "жест доброї волі" і скажуть, що вони не поїдуть на Олімпійські ігри в Парижі наступного року. Таку думку Гутцайт висловив в інтерв'ю агентству AFP, оприлюдненому у вівторок, 15 серпня.

Якщо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволить росіянам і білорусам виступати в Парижі як нейтральним спортсменам, а Україна бойкотуватиме Ігри, то "до цього бойкоту приєднаються й інші країни, які постраждали від російського імперіалізму на різних етапах своєї історії", вважає Гутцайт.

Вадим Гутцайт: Зараз м'яч - на боці МОК та федерацій

"Якщо російські спортсмени братимуть участь в Олімпійських іграх, то російські пропагандисти намагатимуться перетворити це свято спорту на свято пропаганди, як це свого часу зробив Гітлер", - вважає український міністр. Ці слова українського посадовця - нагадування про проведення нацистською Німеччиною літніх Олімпійських ігор 1936 року у Берліні, уточнило AFP.

Читайте також: Легендарна фігуристка Баюл закликала МОК заборонити РФ участь у змаганнях

"Вірю, що МОК не дозволить агресорам зробити це (отримати допуск до Олімпійських ігор. - Ред.)", - додав він. Наразі м'яч - на боці МОК та міжнародних спортивних федерацій, упевнений Вадим Гутцайт.

Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді

Ранше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що коаліція із 35 держав готова бойкотувати літню Олімпіаду в Парижі, якщо до участі у ній допустять спортсменів із Росії та Білорусі. "Держави, які заплямували себе кров'ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх", - написав він у Telegram, нагадавши, що за час війни російські військові вбили 340 українських спортсменів та тренерів, зруйнували або пошкодили 343 спортивні об'єкти.

Рекомендація МОК, що викликала суперечки

Міжнародний олімпійський комітет раніше відкрив спортсменам із Росії та Білорусі шлях до повернення на світову спортивну арену після року заборон. Рішення про їхню участь у літній Олімпіаді в Парижі буде ухвалено згодом.

Голова МОК Томас Бах (Thomas Bach) назвав прикрою критику з боку представників європейських урядів. Бах наголосив на незалежності спорту від політики, вказавши, що політичне втручання призведе до "загибелі світового спорту в тому вигляді, як ми його знаємо".

Як топ-боксерка України готується до Олімпіади попри війну

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Літню Олімпіаду-2023 прийматиме Париж

Гутцайт не виключив бойкоту Олімпіади через РФ

Спорт32 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

16 квітня 2019 року урядовий Bombardier Global 5000 ледь не розбився під час аварійної посдки в Берліні

Що не так з літаками урядового авіапарку ФРН?

Що не так з літаками урядового авіапарку ФРН?

Політика2 год. тому
На вулицях Кабула, грудень 2022

Стало гірше, ніж думали. Як таліби змінили Афганістан

Стало гірше, ніж думали. Як таліби змінили Афганістан

Політика11 год. тому
Пачка євро, яку одна рука передає іншій (символічне фото)

Чи допоможуть звільнення військкомів побороти корупцію?

Чи допоможуть звільнення військкомів побороти корупцію?

Політика14 серпня 2023 р.
Ракети Taurus, підвішені до літака Tornado

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Конфлікти14 серпня 2023 р.
external

"Україна не може програти": міністр фінансів ФРН у Києві

"Україна не може програти": міністр фінансів ФРН у Києві

Економіка14 серпня 2023 р.02:08 хв.
Ракетні війська Китаю - це стратегічні сили, що відповідають і за ядерне стримування його супротивників

Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Політика14 серпня 2023 р.
На головну сторінку