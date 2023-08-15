Гутцайт не виключив бойкоту Олімпіади через РФ

Якщо МОК дозволить росіянам і білорусам виступати в Парижі як нейтральним спортсменам, а Україна бойкотуватиме Ігри, то "до цього бойкоту приєднаються й інші країни", вважає Вадим Гутцайт.

Міністр молоді та спорту України, голова Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт не виключає, що росіяни "зроблять "жест доброї волі" і скажуть, що вони не поїдуть на Олімпійські ігри в Парижі наступного року. Таку думку Гутцайт висловив в інтерв'ю агентству AFP, оприлюдненому у вівторок, 15 серпня.

Якщо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволить росіянам і білорусам виступати в Парижі як нейтральним спортсменам, а Україна бойкотуватиме Ігри, то "до цього бойкоту приєднаються й інші країни, які постраждали від російського імперіалізму на різних етапах своєї історії", вважає Гутцайт.

Вадим Гутцайт: Зараз м'яч - на боці МОК та федерацій

"Якщо російські спортсмени братимуть участь в Олімпійських іграх, то російські пропагандисти намагатимуться перетворити це свято спорту на свято пропаганди, як це свого часу зробив Гітлер", - вважає український міністр. Ці слова українського посадовця - нагадування про проведення нацистською Німеччиною літніх Олімпійських ігор 1936 року у Берліні, уточнило AFP.

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"Вірю, що МОК не дозволить агресорам зробити це (отримати допуск до Олімпійських ігор. - Ред.)", - додав він. Наразі м'яч - на боці МОК та міжнародних спортивних федерацій, упевнений Вадим Гутцайт.

Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ранше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що коаліція із 35 держав готова бойкотувати літню Олімпіаду в Парижі, якщо до участі у ній допустять спортсменів із Росії та Білорусі. "Держави, які заплямували себе кров'ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх", - написав він у Telegram, нагадавши, що за час війни російські військові вбили 340 українських спортсменів та тренерів, зруйнували або пошкодили 343 спортивні об'єкти.

Рекомендація МОК, що викликала суперечки

Міжнародний олімпійський комітет раніше відкрив спортсменам із Росії та Білорусі шлях до повернення на світову спортивну арену після року заборон. Рішення про їхню участь у літній Олімпіаді в Парижі буде ухвалено згодом.

Голова МОК Томас Бах (Thomas Bach) назвав прикрою критику з боку представників європейських урядів. Бах наголосив на незалежності спорту від політики, вказавши, що політичне втручання призведе до "загибелі світового спорту в тому вигляді, як ми його знаємо".