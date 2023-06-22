ПАРЄ закликала МОК заборонити участь росіян у Олімпіаді

ПАРЄ закликала Міжнародний олімпійський комітет заборонити всім російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх доти, доки триває війна РФ проти України.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій закликала Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонити всім російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх поки триває війна Росії проти України. Про це у четвер, 22 червня, повідомляється у Twitter ПАРЄ.

"У резолюції ПАРЄ закликала Міжнародний олімпійський комітет зберегти своє становище і заборонити всім російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році та інших великих спортивних заходах, "доки триває агресивна війна", - йдеться у дописі.

За нинішніх умов участь цих атлетів у змаганнях була б "немислимою" і це "безсумнівно було б використано як інструмент пропаганди" та не дозволило б іншим спортсменам, зокрема українським, брати участь у них, вважають парламентарі.

Оскільки російські та білоруські елітні спортсмени отримують державні зарплати і часто є частиною військово-спортивних команд, "видається неможливим, щоб вони могли продемонструвати свій нейтралітет і дистанціюватися від цих режимів", йдеться у повідомленні.

Бах виступає за допуск росіян та білорусів

На початку травня президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) вкотре заявив, що комітет працює над тим, щоб допомогти російським та білоруським спортсменам повернутися на міжнародні спортивні змагання. Він висловив сподівання, що спортсмени з РФ і РБ зможуть брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Це, за його словами, допоможе "дійсно об'єднати весь світ" до літньої Олімпіади у Парижі.

28 березня виконавча рада МОК рекомендувала спортивним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів дозволити атлетам з Росії та Білорусі повернутися до змагань за певних умов.

Згідно з рекомендаціями, росіян і білорусів слід допускати до міжнародних змагань лише індивідуально в нейтральному статусі без національної символіки. Але це не стосується спортсменів, які підтримують війну Росії проти України або працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими. Таких до змагань не рекомендується допускати ні за яких умов. Також не рекомендується дозволяти виступи в командних видах спорту.

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