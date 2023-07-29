Депутат Бундестагу: Позиція МОК щодо РФ і далі є проблемною

Депутат Бундестагу Штефан Маєр привітав останні рішення МОК і FIE щодо української спортсменки Ольги Харлан, але застеріг, щоб вони не замилили очі на їхню позицію щодо участі у змаганнях атлетів з РФ і Білорусі.

Випадок з дискваліфікцією української спортсменки Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування у Мілані та ухвалені згодом рішення Міжнародного олімпійського комітету(МОК) і Міжнародної федерації фехтування (FIE) засвідчили, якою проблемною є позиція позиція МОК та деяких міжнародних спортивних федерацій щодо дозволу атлетам з Росії та Білорусі повернутися до міжнародних змагань. Про це у коментарі DW у суботу, 29 липня, заявив депутат Бундестагу, член Комітету з питань спорту Штефан Маєр (Stephan Mayer).

"Не можна допустити, щоб широкий жест МОК щодо кваліфікації Харлан на Олімпіаду та по суті правильне рішення федерації фехтування щодо "призупинення" її дискваліфікації замилили очі на дуже проблемну позицію МОК та деяких міжнародних федерацій, як-от федерації фехтування, щодо участі атлетів з Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях", - наголосив Маєр у розмові з DW.

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Депутат Бундестагу від Християнсько-соціального союзу, член Комітету з питань спорту Штефан Маєр Фото: Eventpress Stauffenberg/picture-alliance

Маєр нагадав про спільну декларацію членів Комітету Бунлестагу з питань спорту від правлячих соціал-демократів, "зелених" та лібералів, а також ХДС/ХСС, у якій вони закликали МОК та Міжнародний паралімпійський комітет (МПК), а також міжнародні спортивні федерації повністю дотримуватися принципу недопущення російських та білоруських спортсменів до змагань.

"Ми поставились тоді критично до позиції МОК. Випадок Харлан тільки підтвердив, що ми мали рацію, адже він чітко показав слабкі місця позиції МОК і деяких міжнародних федерацій. І я цілком розумію вчинок Харлан - не потиснути руку росіянці Смирновій тоді, коли в Україну чи не щодня летять російські ракети", - пояснив депутат Бундестагу від Християнсько-соціального союзу. "Спорт був, є і, на мій погляд, залишатиметься політичним. Важливо однак те, щоб спорт не перетворювався на інструмент політики і не дозволяв себе інструменталізувати", - додав він.

Ольга Харлан Фото: Tadashi Miyamoto/AFLOSPORT/IMAGO

Нагадаємо, 27 липня за відмову після поєдинку потиснути руку російській спортсменці FIE дискваліфікувала на чемпіонаті світу українку Харлан. Після хвилі критики МОК надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024, а федерація призупинила її дискваліфікацію.

Ольга Харлан стала першою українською спортсменкою, крім тенісистів, яка від початку війни Росії проти України у лютому 2022 року вийшла на змагальний майданчик проти атлета з Росії. Це уможливила рекомендація МОК федераціям та організаторам міжнародних спортивних заходів дозволити атлеьтами з Росії та Білорусі повернутися до змагань за певних умов, зокрема індивідуально та в нейтральному статусі, надана у березні 2023 року. 26 липня українське міністерство спорту дозволило українським спортсменам брати участь у змаганнях із росіянами та білорусами, які виступають у нейтральному статусі.