Харлан про ручкання з росіянами: Не можна примусити до миру

Примус до миру - неможливий, а правила у світі спорту мають змінитися відповідно до реалій, заявила українська фехтувальниця Ольга Харлан після дискваліфікації з чемпіонату світу 27 липня через відмову потиснути руку своїй переможеній суперниці - росіянці Анні Смирновій.

"Нікого ніколи не можна примусити до миру. Особливо українців. Ніколи. Жодних рукостискань. І я, мабуть, як всі у цьому світі, адекватному світі, розумію, що правила мають змінитися. Тому що змінюється світ", - сказала вона у відео, опублікованому в Instagram.

За словами Харлан, "країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує й спорт". "Тому коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку - звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю", - зізналася Харлан.

Втім, як зазначила українська фехтувальниця, пережити біль їй допомогла підтримка українців. "А особливо підтримка від наших бійців, які нас захищають. Коли я чую, що цей вчинок їх замотивував - це неможливо передати. Я дякую кожному з вас, кожному бійцю, який нас захищає", - наголосила Харлан.

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Дискваліфікація через відмову потиснути руку росіянці

На чемпіонаті світу з фехтування в Мілані на стадії плей-оф Харлан перемогла з рахунком 15:7 фехтувальницю з Росії Смирнову, що виступала як "нейтральна спортсменка". Після перемоги Харлан відмовилася потиснути руку Смирновій, яка розлючена "неповагою", подала протест і близько години сиділа на стільці на арені. Зрештою Міжнародна федерація фехтування (FIE) дала Харлан чорну картку, тобто дискваліфікувала. Саме таке покарання передбачається пунктом 4.6 правил FIE через відмову фехтувальника привітати суперника.

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев зазначив, що спробує оскаржити рішення про дискваліфікацію Харлан. А міністр спорту Вадим Гутцайт назвав інцидент провокацією російської спортсменки, і зазначив, що FIE знали про позицію України щодо відмови від рукостискань з російськими фехтувальниками. При цьому, за словами Гутцайта, коли зустрічаються спортсмени з Ізраїлю та арабського світу, вони не тиснуть руку, а просто вдаряють по клинку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив: "Смирнова програла у чесних змаганнях і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою". А в Офісі президента України оприлюднили фото Смирнової у військовій хутряній шапці поруч із хлопцем у військовій формі, та запитали "чи не пахнуть гроші РФ кров'ю?".

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