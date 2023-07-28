Дискваліфікація Ольги Харлан: як відреагували у Німеччині

Поєдинок української фехтувальниці Харлан з росіянкою Смирновою привернув до себе увагу й у ФРН. DW зібрала реакції німецьких спортсменів, політиків і преси на дискваліфікацію спортсменки, яка не потиснула руку росіянці.

Ольга Харлан стала першою українською спортсменкою, крім тенісистів, яка від початку війни Росії проти України у лютому 2022 року вийшла на змагальний майданчик проти атлета з Росії. Не дивно, що й у Німеччині за цим поєдинком стежили з особливою увагою.

Рішення щодо Харлан обурило німецьких спортсменів

Німецькі спортсмени не приховують свого обурення стосовно рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо дискваліфікації Харлан. "Ми очікували більшої тактовності при ухваленні рішень такого масштабу, як дискваліфікація", - заявив у п'ятницю, 28 липня, Німецький союз фехтувальників (DFeB). У документі звертається увага на те, що українська спортсменка "чітко дала зрозуміти, що готова завершити поєдинок привітанням дотиком клинків". Саме таке привітання було прийнято під час пандемії.

"Те, що вона вийшла на старт попри на війну Росії, котра порушує міжнародне право, і що (українська. - Ред.) федерація їй це дозволила, ми розглядаємо як потужний людяний і спортивний жест, котрому Міжнародна федерація фехтування своїм рішенням завдала тяжкої шкоди", - наголошується в заяві німецької федерації. Протест української федерації проти дискваліфікації української шаблістки названо в ньому правильним.

Харлан хотіла завершити поєдинок зі Смирновою дотиком клинків, а не рукостисканням Фото: Tadashi Miyamoto/AFLOSPORT/IMAGO

27 липня на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані на стадії плей-оф українська спортсменка Ольга Харлан перемогла з рахунком 15:7 фехтувальницю з Росії Анну Смирнову, котра виступала під нейтральним прапором. Російська спортсменка відхилила пропозицію Харлан завершити бій схрещуванням шпаг і наполягала на рукостисканні. Тоді українська спортсменка пішла з фехтувальної доріжки, а Смирнова відмовилась її залишати, демонструючи свою образу.

За даними видання Championat.com, Смирнова подала протест через "прояв неповаги з боку суперниці", але рефері протест не задовольнив. Росіянка блокувала доріжку впродовж 50 хвилин, демонструючи свою образу. Врешті-решт FIE дала Харлан чорну картку, тобто дискваліфікувала, пояснивши це правилами, згідно з якими фехтувальники мусять тиснути одне одному руки.

Німецька шаблістка Леа Крюґер (Lea Krüger), членкиня організації Athletes Germany, шокована. "Той факт, що Ольга отримала чорну картку через відмову потиснути руку, шокував мене", - сказала вона в інтерв'ю FAZ. Усі знають передісторію політичної ситуації в Україні, сказала вона і додала, що "лише три тижні тому на фронті загинув український фехтувальник". Ідеться про 34-річного майстра спорту міжнародного класу з фехтування Дениса Борейка, він загинув 3 липня.

"І те, що вони зараз покарані й, можливо, позбавлені кваліфікації на Олімпійські ігри через те, що відстоюють свої цінності, створює відчуття, що міжнародний спорт не здатен захистити спортсменів, які відстоюють свої цінності", - заявила німецька фехтувальниця.

Політики у ФРН закликають не допускати до міжнародних змагань спортсменів з РФ

Свою солідарність з українською фехтувальницею продемонстрували не лише німецькі спортсмени. "До цієї ситуації не мало дійти", - наголосила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser), щойно стало відомо про дискваліфікацію української спортсменки. Очільниця німецького відомства, компетенція якого охоплює також спорт, написала у Twitter, що "Росія зараз не повинна мати нічого спільного з міжнародним спортом". "Повна солідарність спорту має бути з Україною", - наголосила Фезер.

Депутатка Бундестагу від правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Сабіне Пошманн (Sabine Poschmann) висловила "повне розуміння" вчинку Харлан щодо російської спортсменки. "Це було справді порушенням правил, але я вважаю, що цей особливий випадок, прецедент, який вимагає політичного розуміння поведінки українських спортсменів. Ситуація, коли "рука агресора" дістається ще й спортивних майданчиків, може стати фатальною", - наголосила в розмові з DW німецька депутатка, яка є членкинею парламентського комітету з питань спорту.

Пошманн закликала також Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зайняти чітку позицію й визначити, що на міжнародних змаганнях у таких ситуаціях, яка склалася з українською фехтувальницею, подібні "порушення правил" не повинні впливати на подальшу долю українських спортсменів.

Ображена росіянка Смирнова майже годину блокувала фехтувальну доріжку. Табло їй нагадувало, що вона програла українці Харлан з рахунком 15:7 Фото: Tibor Illyes/AP Photo/picture alliance

Депутатка Бундестагу від партії "Союз 90/Зелені" Тіна Вінклманн (Tina Winklmann) закликала міжнародні спортивні федерації не допускати до міжнародних змагань російських та білоруських спортсменок та спортсменів допоки триватиме загарбницька війна Росії проти України. На її думку, тут мусив би проявити активність і МОК. "Рішення Міжнародної федерації фехтування щодо допущення до змагань спортсменок і спортсменів під нейтральним прапором є неправильним і власне призводить до таких проблем, котрі ми зараз бачимо. Ми стоїмо на боці української спортсменки. Забрати в нею перемогу - це не по-спортивному, й за нинішніх обставин це навіть не можна зрозуміти", - заявила Вінклманн, відповідаючи на запитання DW.

"Скандалом є дискваліфікація, а не відмова потиснути руку"

Вчинку Харлан щодо росіянки не здивувався спортивний коментатор видання FAZ Крістоф Бекер (Christoph Becker). "Така поведінка (української спортсменки. - Ред.) була очікуваною після того, як МОК висунув вимогу міжнародним спортивним федераціям допустити спортсменів Володимира Путіна до участі в міжнародних змаганнях під нейтральним прапором". Як констатував Бекер, у фехтуванні це означає, що українські фехтувальники виходитимуть на фехтувальну доріжку, де на них чекають росіяни зі зброєю. "МОК і федерації на кшталт FIE жертвують такими, як Ольга Харлан, щоб продати світові фікцію миру у спорті. Холодно, цинічно і огидно", - пише Бекер.

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Коментатор FAZ передрікає, що російські спортсмени й у майбутньому збережуть свій "фірмовий стиль". "Постановочне надування губ на відкритій сцені - це російська особливість. Самовіктимізація стала своєрідним фірмовим стилем зовнішнього вигляду путінських спортсменів за роки, що минули відтоді, як Росія обдурила світ під час проведення у себе Зимових Олімпійських ігор 2014 року та багатьох інших міжнародних змагань", - коментує Бекер, нагадуючи про допінгові скандали навколо російських спортсменів.

Журналіст Франц Йозеф Ваґнер (Franz Josef Wagner) зі шпальт видання Bild підтримав Ольгу Харлан безпосередньо. "Моя симпатія на Вашому боці! - ідеться у його листі до української спортсменки в рубриці "Пошта від Ваґнера". - Вас дискваліфікували, оскільки Ви не подали руку російській суперниці. Скандал - дискваліфікація, а не Ваша рука".

Ваґнер нагадав, що на війні, яку Росія розв'язала проти України, полягли 244 українські спортсмени. "Місто Ваших батьків зруйновано. Так багато дітей загинуло. Вбиті росіянами. І тут перед фехтувальницею Ольгою стоїть росіянка. Як можна подати руку тому, з чиєї країни день і ніч летять ракети? Вона не змогла. І моя симпатія на її боці", - пише Франц Йозеф Ваґнер з газети Bild.