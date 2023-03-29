Польща створить коаліцію для скасування рекомендацій МОК
Дар'я Нинько
2 год. тому
Прем'єр Польщі Моравецький назвав ганебними рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення російських атлетів до змагань. Низка спортивних асоціацій вже заявили, що не дотримуватимуться їх.
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Рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити атлетам із Росії та Білорусі повернутися до змагань в нейтральному статусі - ганебні, заявив у середу, 29 березня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він додав, що Польща створить коаліцію країн, аби вимагати скасування цих рекомендацій.
"Ми створимо коаліцію держав, щоб разом вимагати від МОК скасування цього поганого і неправильного рішення", - цитує слова Моравецького на пресконференції агенція Reuters.
Згідно з рекомендаціями МОК міжнародним федераціям з окремих видів спорту, росіян і білорусів слід допускати до міжнародних змагань лише індивідуально, а не командами, у нейтральному статусі без національної символіки. Це не стосується спортсменів, які підтримують війну Росії проти України або працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими.
Рекомендації МОК не стосуються участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх. Щодо них рішення буде ухвалене пізніше.
Рекомендації МОК викликали критику як в Україні, так і за її межами. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у середу в колонці для французького видання L'Express, що прагнення МОК дозволити участь росіян і білорусів у змаганнях під нейтральним прапором "є ганебним наміром колаборації з черговим геноцидним режимом".
"Безвідносно до наявності прапора, МОК прагне закрити очі на злочини та дозволити російському диктатору використати спорт заради пропаганди, як це зробив Гітлер у 1936 році", - написав Кулеба, додавши, що більшість російських спрортсменів, які беруть участь у міжнародних змаганнях, є діючими військовослужбовцями.
Своєю чергою міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна продовжить працювати з міжнародними федераціями, які розглядають питання допуску росіян до змагань. "Докладемо спільних зусиль, аби жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени", - написав він у Facebook.
Тим часом українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та шестиразова чемпіонка світу Ольга Харлан наголосила в інтерв'ю німецькому виданню FAZ у середу, що "навіть нейтральний статус росіян нічого не змінить". Їхній можливий допуск на Олімпійські ігри означатиме, що на них не зможуть виступати представники України: "Ми не хочемо заради миру змагатися з представниками держави-терориста".
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) уже заявила, що попри рекомендації МОК, дотримуватиметься позиції щодо недопуску спортсменів із Росії та Білорусі до змагань. "Як сказав МОК, рішення про допуск перебуває у компетенції міжнародних федерацій", - наголошується в заяві World Athletics.
Європейська легкоатлетична асоціація (EAA) також підтримує відсторонення російських і білоруських спортсменів. Аналогічної лінії дотримується Німецька асоціація легкої атлетики (DLV). "Навіть після рекомендацій МОК щодо участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних заходах ми залишаємося на колишніх позиціях", - наголосив голова правління DLV Ідріс Гонщинська (Idriss Gonschinska). За його словами, DLV не може уявити, щоб спортсмени з цих двох країн брали участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, доки Росія веде війну проти України.