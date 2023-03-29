Польща створить коаліцію для скасування рекомендацій МОК

Прем'єр Польщі Моравецький назвав ганебними рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення російських атлетів до змагань. Низка спортивних асоціацій вже заявили, що не дотримуватимуться їх.

Рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити атлетам із Росії та Білорусі повернутися до змагань в нейтральному статусі - ганебні, заявив у середу, 29 березня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він додав, що Польща створить коаліцію країн, аби вимагати скасування цих рекомендацій.

"Ми створимо коаліцію держав, щоб разом вимагати від МОК скасування цього поганого і неправильного рішення", - цитує слова Моравецького на пресконференції агенція Reuters.

Згідно з рекомендаціями МОК міжнародним федераціям з окремих видів спорту, росіян і білорусів слід допускати до міжнародних змагань лише індивідуально, а не командами, у нейтральному статусі без національної символіки. Це не стосується спортсменів, які підтримують війну Росії проти України або працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими.

Рекомендації МОК не стосуються участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх. Щодо них рішення буде ухвалене пізніше.

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Україна "працюватиме" з міжнародними федераціями

Рекомендації МОК викликали критику як в Україні, так і за її межами. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у середу в колонці для французького видання L'Express, що прагнення МОК дозволити участь росіян і білорусів у змаганнях під нейтральним прапором "є ганебним наміром колаборації з черговим геноцидним режимом".

"Безвідносно до наявності прапора, МОК прагне закрити очі на злочини та дозволити російському диктатору використати спорт заради пропаганди, як це зробив Гітлер у 1936 році", - написав Кулеба, додавши, що більшість російських спрортсменів, які беруть участь у міжнародних змаганнях, є діючими військовослужбовцями.

Своєю чергою міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна продовжить працювати з міжнародними федераціями, які розглядають питання допуску росіян до змагань. "Докладемо спільних зусиль, аби жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени", - написав він у Facebook.

Тим часом українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та шестиразова чемпіонка світу Ольга Харлан наголосила в інтерв'ю німецькому виданню FAZ у середу, що "навіть нейтральний статус росіян нічого не змінить". Їхній можливий допуск на Олімпійські ігри означатиме, що на них не зможуть виступати представники України: "Ми не хочемо заради миру змагатися з представниками держави-терориста".

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Низка асоціацій ігноруватимуть рекомендації МОК

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) уже заявила, що попри рекомендації МОК, дотримуватиметься позиції щодо недопуску спортсменів із Росії та Білорусі до змагань. "Як сказав МОК, рішення про допуск перебуває у компетенції міжнародних федерацій", - наголошується в заяві World Athletics.

Європейська легкоатлетична асоціація (EAA) також підтримує відсторонення російських і білоруських спортсменів. Аналогічної лінії дотримується Німецька асоціація легкої атлетики (DLV). "Навіть після рекомендацій МОК щодо участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних заходах ми залишаємося на колишніх позиціях", - наголосив голова правління DLV Ідріс Гонщинська (Idriss Gonschinska). За його словами, DLV не може уявити, щоб спортсмени з цих двох країн брали участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, доки Росія веде війну проти України.

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