"День ганьби": критика рекомендацій МОК щодо атлетів з РФ

Низка політиків європейських країн розкритикувала рекомендації МОК допустити атлетів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі. У самій Росії рішенням теж невдоволені.

Рішення виконавчої ради Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендувати повернути спортсменів з Білорусі та Росії до змагань у нейтральному статусівикликало хвилю засудження.

Так, заступник міністра закордонних справ Польщі Петр Вавжик назвав цей крок "днем ганьби" для МОК. "Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля!!! Після щоденних бомбардувань цивільних об'єктів!!! Це день ганьби для МОК", - написав він у Twitter у вівторок, 28 березня.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, своєю чергою, заявив, що Росії не місце на Олімпійських іграх. "Ми не повинні закривати очі на реальність. Російський спорт централізовано управляється Кремлем. Російський режим не знає, що таке чесна гра", - написав він у Twitter, додавши, що олімпійський комітет Чехії і надалі наполягатиме на виключенні російських спортсменів зі змагань.

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"Ляпас" українським спортсменам

Міністерка спорту Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) своєю чергою назвала рекомендації МОК "ляпасом" українським спортсменам. "Вони заслуговують на солідарність міжнародного спорту. Міжнародний спорт повинен беззастережно засудити агресивну війну Росії. Це можна зробити лише за умови повного виключення російських і білоруських спортсменів", - заявила вона.

А от в самій державі-агресорці Росії висловили невдоволення тим, що їхні спортсмени не матимуть змогу представляти країну під державним прапором. "Оголошені умови абсолютно неприйнятні!" - заявив голова російського олімпійського комітету Станіслав Поздняков.

Кличко: Бах служить "інтересам Росії"

Колишній олімпійський чемпіон та чемпіон світу з боксу Володимир Кличко звинуватив президента МОК Томаса Баха в тому, що він служить "інтересам Росії". "Томас Бах служить кольорам та інтересам Росії. Це рішення забруднює олімпійський дух і подібне до цієї війни - це нонсенс", - написав він у Twitter.

Натомість міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт звернув увагу на те, що Києву вдалося домогтися того, що вирішення питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади в 2024 році відкладено. Також, згідно з рішенням, на міжнародних змаганнях не буде збірних команд, а допуск спортсменів і функціонерів із держав, які підтримують війну, є військовими або правоохоронцями, заборонено, нагадав він.

"Ми продовжимо працювати в цьому ж напрямі, аби міжнародні федерації, які ще розглядають дане питання, не змінювали свою позицію. А також докладемо спільних зусиль, аби жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, в лютому український парламент направив листа до МОК, а також національних олімпійських комітетів, міжнародних спортивних федерацій та парламентів країн світу з вимогою заборонити участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, зокрема й Олімпійських іграх-2024, до завершення війни Росії проти України. Якщо ж росіян і білорусів все ж допустять, Національний олімпійський комітет України підтримав бойкот Олімпіади-2024.