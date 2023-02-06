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Логотип МОК на тлі прапорів Росії та Білорусі
Логотип МОК на тлі прапорів Росії та БілорусіФото: ndre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Рада закликала МОК заборонити участь росіян на Олімпіаді

Аліна Коломієць
2 год. тому

Депутати Верховної Ради заявили, що пропозиції стосовно допуску спортсменів з РФ і Білорусі до Олімпійських ігор є "наругою над українськими спортсменами", які загинули у війні, розв'язаній Росією.

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Верховна Рада України звернулася в понеділок, 6 лютого, до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), національних олімпійських комітетів, міжнародних спортивних федерацій та парламентів країн світу з вимогою заборонити участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, зокрема й Олімпійських іграх-2024, до завершення збройної Росії агресії проти України.

На думку українських депутатів, пропозиції щодо допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпіади не враховують вкрай жорстокий і варварський характер війни Росії проти України за підтримки Білорусі. "Такі пропозиції є наругою над пам’яттю сотень тисяч громадян України, у тому числі більше 220 українських спортсменів, які самовіддано стали на захист Вітчизни і поклали життя в боротьбі за її майбутнє як демократичної європейської держави", - йдеться у постанові, опублікованій на сайті Ради.

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Глава МОК Бах відхилив "запрошення" Зеленського в Бахмут

Нагадаємо, що МОК вивчає можливість участі росіян і білорусів у літній Олімпіаді під "нейтральним прапором". Така позиція викликала різку критику в Україні, зокрема, президент Володимир Зеленський запросив главу комітету Томаса Баха (Thomas Bach) відвідати Бахмут на Донеччині, щоби переконатися "що нейтральності не існує".

У МОК на це відреагували так: "Наразі немає жодних планів щодо ще одного візиту в Україну", бо Бах уже відвідав Київ у липні минулого року і з того часу розмовляв із Зеленським телефоном.

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40 країн можуть протестувати проти росіян на Олімпіаді

Напередодні міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що кілька десятків країн виступлять проти допуску росіян до Олімпіади. "Я думаю, що дуже рішуча позиція з боку представників цих 40 країн побачить світ", - заявив він. За його словами, серед цих країн можуть бути члени Європейського Союзу та Великобританія. На 10 лютого, за його словами, запланована відеоконференція міністрів спорту країн Заходу.

Відкрито проти участі російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх виступають Польща та країни Балтії. Вони готові навіть до бойкоту Олімпіади в разі участі спортсменів з РФ і Білорусі.

Національний олімпійський комітет України вже підтримав бойкот Олімпіади-2024, яка пройде у Франції, в разі допуску до неї росіян і білорусів.

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